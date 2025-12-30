Paloma Valencia alerta sobre las verdaderas consecuencias del aumento del salario mínimo en Colombia: “Envía un mensaje engañoso”

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia lanzó una dura crítica al reciente decreto del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo en el país.

A través de un comunicado, Valencia alertó que esta medida, aunque bienintencionada, ignora los efectos en cadena sobre la economía colombiana, donde precios clave como el alquiler de vivienda, los servicios públicos y el transporte están indexados al salario mínimo. “Todo lo que compramos termina subiendo”, resumió la legisladora del Centro Democrático, subrayando cómo esto aleja a millones de familias del sueño de la casa propia.

Valencia argumenta que el problema radica en la falta de fundamentos sólidos para respaldar el alza. Según datos del Dane, más del 60 % de los trabajadores colombianos laboran en la informalidad, un sector especialmente vulnerable a estos ajustes.

El precio de la Vivienda de Interés Social, por ejemplo, se recalcula anualmente con base en el salario mínimo, lo que podría traducirse en un encarecimiento de hasta el 10 o 12%, de acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo.

“Para los más pobres, esto significa que el acceso a una casa propia se convierte en un espejismo”, precisó la senadora, citando cómo en 2024 el déficit habitacional ya superaba las 1,8 millones de unidades, según el Ministerio de Vivienda.

Así mismo, Valencia explica que este fenómeno desencadena un espiral inflacionario, forzando al Banco de la República a elevar las tasas de interés para contenerla.

La candidata también cuestionó el contexto fiscal del Gobierno Petro. Con un déficit fiscal proyectado en 5,1 % del PIB para 2026, revelado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ejecutivo enfrenta problemas para cubrir obligaciones básicas, como el pago de salarios a funcionarios públicos. “Este aumento envía un mensaje engañoso de riqueza pasajera, similar a lo visto en Venezuela o Argentina, donde alzas salariales sin productividad terminaron en hiperinflación”, advirtió Valencia.

Otras voces

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia emitió un comunicado luego de que el presidente, Gustavo Petro, anunciara el salario mínimo de 2026.

“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, a través de un comunicado emitido por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Mientras tanto, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria aseguró que”este aumento desmedido del salario mínimo afecta a los más vulnerables, a los que están en la informalidad, encarece la creación de empleo formal, agudiza la crisis fiscal, genera presiones inflacionarias y aumenta el costo del crédito.