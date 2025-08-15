Suscribirse

Panorama de las vías en Colombia para este puente festivo: estas son las principales carreteras cerradas, según Invías

Actualmente, se reportan cinco cierres en vías de diferentes regiones del país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 9:23 p. m.
Emergencias viales en Colombia, en la primera mitad de 2025, atendidas por Invías
Invías atiende diferentes emergencias por lluvias en Colombia. (Imagen de referencia). | Foto: Cortesía

Del 15 al 18 de agosto de 2025, el país vivirá el puente festivo de la Asunción de la Virgen, y para garantizar una movilidad segura y ágil, el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció un completo plan de operación en las principales carreteras nacionales.

La entidad contará con 1.093 operarios en las 36 estaciones de peaje bajo su cargo, distribuidos entre 856 colaboradores de planta y 237 cangureras, quienes trabajarán en función de las horas pico de tránsito.

Contexto: ¿Cómo se encuentra la vía Bogotá - Villavicencio este viernes, 15 de agosto?

Adicionalmente, en corredores estratégicos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío y Tolima, estarán disponibles servicios de ambulancia, grúa y carro taller en ocho tramos clave, como Medellín–Bogotá, Medellín–Costa Atlántica, Zipaquirá–San Alberto, Calarcá–Cajamarca y Villapinzón–Tunja, entre otros.

Para atender emergencias, el Invías activó a 2.910 microempresarios y 70 administradores viales, con 290 ingenieros y 205 trabajadores adicionales en 250 frentes de trabajo listos para responder de inmediato ante cualquier contingencia.

Invías lleva a cabo labores de remoción de material en la vía Cartago – Alcalá, entre Valle del Cauca y Quindío
Invías atiende diferentes emergencias por lluvias en Colombia. (Imagen de referencia). | Foto: Invías

En lo corrido del 2025, las lluvias han ocasionado 724 emergencias viales, con 343 cierres totales y 381 parciales. Los departamentos más afectados han sido Nariño (101 casos), Santander (78), Boyacá (72), Caquetá (69), Huila (56), Cauca (45) y Chocó (38).

Actualmente, se reportan cinco cierres en vías a cargo de la entidad:

  • Totales (3):
  • Parciales (2):

Ante este panorama, el Invías recomienda a los viajeros planificar su recorrido con anticipación y consultar el estado actualizado de las vías a través del #767 en las redes sociales de la entidad o el portal web www.invias.gov.co.

