¿Cómo se encuentra la vía Bogotá - Villavicencio este viernes, 15 de agosto?

Cientos de personas viajan desde varias regiones a la capital del Meta, para aprovechar de estos tres días de descanso por el puente festivo.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 3:53 p. m.
Vía Bogotá - Villavicencio
Vía Bogotá - Villavicencio. Imagen de archivo. | Foto: Cuenta en X: @CoviandinaSAS

Desde el concesionario Coviandina anunciaron que a partir de hoy viernes, 15 de agosto, queda suspendida cualquier obra o intervención técnica que pueda afectar la movilidad de los viajeros de la vía Bogotá - Villavicencio, teniendo en cuenta este puente festivo que conmemora la Asunción de la Virgen.

Sin embargo, desde Coviandina sí reportaron la siguiente novedad a través de la red social X: “Tráfico bidireccional por los túneles Limoncitos, Monterredondo, La Santandereana, Nuevo Quebrada Blanca y Mesa Grande por cierre de túnel Quebradablanca. Paso a un carril por el K69+350″.

Contexto: Puente festivo del 18 de agosto: decretan toque de queda en Melgar, Tolima; esta es la razón

No obstante, siendo las 10:30 a. m., no se reportan problemas de movilidad en esta importante vía, dado que hay un flujo vehicular moderado.

Sin embargo, es de anotar que se han presentado lluvias en algunos sectores de la vía, por lo que recomiendan a los conductores manejar con precaución para evitar accidentes de tránsito.

“Esté atento a las indicaciones de la autoridad de tránsito y de los controladores de tráfico de Coviandina; respete las normas de tránsito, no exceda los límites de velocidad y conserve una distancia de seguridad de 50 metros especialmente en túneles y viaductos; recargue su TAG al menos seis horas antes de su recorrido con saldo suficiente para los trayectos de ida y regreso, si no está inscrito a IP/REV ingrese a https://coviandina.com/colpass y busque el intermediador que mejor se ajuste a su necesidad y evite el pago en efectivo”, indicaron desde el concesionario Coviandina.

Contexto: Festivos Colombia 2025: consulta el calendario oficial de puentes

Para evitar congestiones viales durante este puente festivo que moviliza a cientos de viajeros desde varias zonas del país, desde Coviandina informaron que reforzarán el personal en las estaciones de peaje, unidades de inspección vial, carro-talleres, ambulancias, grúas, y equipos de rescate y atención de accidentes.

“Además, se contará con disponibilidad las 24 horas de maquinaria amarilla y demás recursos necesarios para responder de forma oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse durante el fin de semana y el lunes festivo”, agregaron.

