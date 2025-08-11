Nación
Festivos Colombia 2025: consulta el calendario oficial de puentes
Programe con anticipación los festivos del año y sepa qué días caen las fechas nacionales.
Para el año 2025, el calendario de Colombia tendrá 17 días festivos oficiales, de los cuales 10 son lunes, el año nuevo será un miércoles, el Día de la Independencia cae un domingo, la Batalla de Boyacá y la Navidad un jueves.
Los días festivos son esenciales para los trabajadores, pensionados y en general toda la población colombiana, ya que ofrecen múltiples beneficios tanto a nivel personal como económico.
Para los trabajadores, representan una valiosa oportunidad para descansar y recargar energías, lo que impacta positivamente en su bienestar y productividad. De hecho, un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que los descansos regulares pueden aumentar la productividad laboral en un 15 %.
¿Cuántos días festivos hay en Colombia en 2025?
En el país para este año hay 18 días festivos, según el calendario oficial. De estos, 10 caen los lunes, lo que resulta en fines de semana largos conocidos como “puentes festivos”. Estas son las fechas de los días de descanso
Lo más leído
- Miércoles, 1 de enero: Año nuevo
- Lunes, 6 de enero: Día de los Reyes Magos
- Lunes, 24 de marzo: Día de San José
- Jueves, 17 de abril: Jueves Santo
- Viernes, 18 de abril: Viernes Santo
- Jueves, 1 de mayo: Día del Trabajo
- Lunes, 2 de junio: Corpus Christi
- Lunes, 23 de junio: Día del sagrado corazón de Jesús
- Lunes, 30 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Domingo, 20 de julio: Día de la independencia de Colombia
- Jueves, 7 de agosto: Día de la batalla de Boyacá
- Lunes, 18 de agosto: Día de la asunción de la virgen María
- Lunes, 13 de octubre: Día de la raza
- Lunes, 3 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes, 17 de noviembre: Día de la independencia de Cartagena
- Lunes, 8 de diciembre: Día de la inmaculada concepción
- Jueves, 25 de diciembre: Navidad
¿Cómo se regulan los días festivos en Colombia?
La Ley Emiliani, oficialmente Ley 51 de 1983, es una normativa que establece un marco legal para la creación y regulación de los días festivos en la República de Colombia, promueve el descanso, el esparcimiento y recreación de los trabajadores, con lo cual busca fomentar el turismo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos colombianos.
El nombre de la Ley hace honor a Fabio Hernán Emiliani Román, quien fue Senador de la República y promotor de la iniciativa legislativa.
¿Cuál es el beneficio de los días festivos en Colombia?
En el ámbito económico, los festivos desempeñan un papel clave en el impulso del turismo y el comercio interno.
Ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá suelen registrar un incremento significativo en el flujo de visitantes turistas durante esas fechas, lo que beneficia a hoteles, restaurantes y demás comercio del sector turístico.
Según ProColombia, el turismo interno generado en los festivos representa alrededor del 20 % de los ingresos anuales del sector.
Si está planeando sus vacaciones para el año 2025, los meses más recomendados son junio, agosto y noviembre, ya que concentran el mayor número de días festivos: 3, 2 y 2 respectivamente.