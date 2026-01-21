MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

El Ministerio de Educación le salió al paso a una serie de rumores que señalaban cambios en los periodos de vacaciones para el calendario escolar del año 2026.

La cartera de educación señala en primer caso que “no se han modificado las vacaciones, porque la creación del calendario escolar es competencia de cada secretaría de educación. De esta manera, se recuerda que las orientaciones generales para el calendario escolar 2026 fueron impartidas mediante la Circular 043 de 2025.

La cartera destacó que el cruce de información se dio por una propuesta de una secretaría específica que solo tiene injerencia en sus territorios.

Cruce de información errónea

El cruce de información errónea se generó por una propuesta propia del calendario académico de una secretaría de educación específica que aplicaba solo en su respectivo territorio, sin que ello represente una decisión de carácter nacional, argumentó el Ministerio de Educación.

Por tal motivo, las fechas que publicó la entidad nacional y las instituciones locales se mantienen tanto para el inicio de clases como para las temporadas de vacaciones del 2026.

Hay que destacar que, por medio de los parámetros que establece la institución rectora de la educación del país, los entes locales hacen propuestas o modificaciones que estén comprendidas en el marco de la ley según sus necesidades específicas, dejando claro que las mismas solo tienen injerencia en los territorios adscritos a dichas secretarías.

“El artículo 86 de la Ley 115 de 1994, por el cual se expide la ley general de educación”, establece que los calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El calendario académico en la educación básica secundaria y media se organizará por periodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas mínimo”, señala MinEducación.

Por otra parte, la cartera señaló que entre enero y febrero de 2026, las 97 entidades territoriales certificadas (ETC) del país darán inicio al calendario académico en sus respectivas regiones.

Para lograr tener un control de las labores ejercidas, MinEducación acompaña las labores de cada entidad territorial por medio de efectivos en campo.

Cada secretaría local debe informar a las instituciones que tiene adscritas las fechas en las cuales se inicia y termina el calendario de 2026.

¿Cuándo se dio inicio al calendario académico del 2026?

Lo primero que se debe señalar es que los territorios del país cuentan con fechas distintas, las cuales se manejan por medio de las normativas dispuestas. Estas son informadas al Ministerio de Educación, el cual supervisa el cumplimiento de las normas y el respeto por el cumplimiento de las 40 semanas de trabajo académico.

¡Arrancó el año escolar 2026 en Colombia!



Acompañamos el regreso a clases en todo el país, caminando junto a estudiantes, familias y docentes.



En el caso de la Magdalena indígena, se retomaron las labores en la semana del 5 al 11 de enero.

Para las regiones de Boyacá Uwá, Cartago, Cauca Kisgó, Cauca Misak, Cauca Kokonuko, Ciénaga parte alta, Huila Yanakona, Magdalena Cafetero, Valledupar indígena, entre el 13 y 18 de enero.

En la presente semana que se desarrolla entre el 19 y el 25 de enero se dará luz verde para los planes educativos en Antioquia, Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Bello, Bolívar, Bucaramanga, Buga, Caldas, Caquetá, Cauca Ampiulle, Cauca Plindara, Cauca Inga, Cesar Yukpa, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Duitama, Envigado, Florencia, Floridablanca, Girón, Guaviare, Huila Misak, Huila Nasa, Ibagué, La Estrella, Lorica, Magdalena, Manizalez, Monteria, Norte de Santander, Piedecuesta, Pitalito, Quibdó, Sahagún, Santander, Sogamoso, Tolima, Tuluá Turbo, Valledupar mayoritaria, Valledupar IE indígena Gun - Aruvan, Zipaquirá

Por su parte, en la semana del 26 de enero al 1 de febrero se retomarán las labores en Atlántico, Barranquilla, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá Mayoritaria,Buenaventura, Casanare, Cauca, Cesar mayoritaria, Cesar Arhuaco, Chía, Ciénaga parte plana, Cundinamarca, Dosquebradas, Facatativá, Funza, Guainía Calendario A - Urbano, Huila mayoritaria, Ipiales, Magangué, Medellín, Mosquera, Nariño, Nariño awá, Neiva, Palmira, Popayán, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santa Marta, Soledad, Tunja, Valle del Cauca, Vichada, Villavicencio, Yopal, Yumbo.

Por último, Guainía zona rural, Jamundí, La Guajira, Maicao, Meta, Pasto, Riohacha, Tumaco mayoritaria, Tumaco Awá, Uribia, Vaupés tendrán sus primeras labores en la semana del 2 al 8 de febrero de 2026.

Por último, se debe señalar que a corte con la primera semana de enero en el país se encontraban matriculados 6.135.000 estudiantes, de los cuales 4.813.000 pertenecen a establecimientos educativos oficiales y 1.321.000 a establecimientos educativos no oficiales.