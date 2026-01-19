Temporada escolar 2026: estos son los precios de los útiles que han cambiado en el regreso a clases

Con el inicio de la temporada escolar 2026, padres de familia comienzan a revisar las listas de útiles que entregan las instituciones educativas. En Bogotá, las ferias escolares y los locales de papelería muestran una variación en los precios de los materiales.

Cuadernos sencillos se encuentran desde $1.500, mientras que los más elaborados pueden costar entre $12.000 y $13.000, según la marca y la cantidad de hojas.

Otros artículos básicos, como tijeras, lápices y cajas de colores, también han registrado aumentos, con un promedio cercano al 10 % en comparación con 2025.

Aunque los precios de algunos útiles escolares han aumentado, el salario mínimo para 2026 subió un 23 %, alcanzando $1.750.905. Esto significa que, en promedio, el incremento del ingreso mínimo es mayor que el aumento de aproximadamente 10 % registrado en los útiles escolares.

Dependiendo de la cantidad de cuadernos y materiales que cada estudiante necesite, la inversión en útiles escolares puede variar significativamente. Según los recorridos en ferias y tiendas del centro de Bogotá, las listas de útiles completas para un estudiante pueden costar desde $120.000 hasta más de $400.000. Esa cifra incluye elementos básicos de papelería, pero no uniformes ni textos escolares adicionales que puedan ser requeridos por los colegios.

La canasta escolar refleja las variaciones de precios registradas en las ferias y tiendas de Bogotá. Según datos de Fenalco Antioquia, el costo estimado para los útiles esenciales de un estudiante alcanza los $248.489.

Por su parte, en recorridos por locales comerciales y ferias escolares, se observó que los gastos por familia pueden oscilar entre $300.000 y $400.000, dependiendo del número de hijos y de los materiales incluidos.

De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 1269 de 2008, los textos escolares no deberían cambiarse antes de tres años y los colegios no pueden imponer proveedores o marcas específicas. Esto permite que los padres comparen precios y marcas para encontrar opciones más económicas sin infringir la norma.

Los padres que buscan optimizar la compra de útiles escolares pueden revisar cuidadosamente la lista completa entregada por el colegio, identificar qué materiales pueden reutilizarse del año anterior y comparar presentaciones de distintos proveedores.

También es posible aprovechar compras conjuntas entre padres o ferias escolares para reducir costos, siempre que se respeten las normas que prohíben prácticas restrictivas, como exigir marcas o proveedores específicos.