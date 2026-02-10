Educación

MinEducación señaló normativas sobre popular práctica en el país: acudientes deben tomar nota

Por medio de una circular se notificó de las medidas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de febrero de 2026, 5:31 p. m.
Miles de estudiantes reanudaron las clases en los últimos días.
Miles de estudiantes reanudaron las clases en los últimos días. Foto: Getty Images

Actualmente, miles de padres buscan cumplir con las listas de útiles que se les han exigido a sus hijos para el ingreso al nuevo año escolar. Por medio de estos elementos, los colegios, en compañía de los menores, pondrán en marcha los planes educativos de 2026.

Por medio de la Circular 002 de 2026, el Ministerio de Educación señaló una serie de normativas que deben ser asumidas por las instituciones académicas del país y por los padres de los menores.

Se destaca, en primer lugar, que los materiales que hacen parte de la lista de útiles para el nuevo año escolar no tendrán la obligación de ser adquiridos en un establecimiento específico. Además, los uniformes que deban llevar los menores no deberán ser comprados de manera obligatoria en negocios propios de la asociación o con los cuales se tenga convenio.

EE.UU.
Los elementos que se solicitan deben ser utilizados en los procesos de enseñanza. Foto: Getty Images

“En ningún caso se podrá imponer a las familias o acudientes la obligación de adquirir los materiales en el establecimiento educativo, en negocios propios de las asociaciones de padres de familia o de miembros de estas, o en aquellos con los que se establezcan convenios. Tampoco podrán imponer a las familias la obligación de adquirir uniformes en negocios propios de la asociación o de miembros de esta, o en aquellos con los que se establezcan convenios, conforme lo prescribe el ordinal b) del artículo 2.3.4.12 del Decreto 1075 de 2015”, señala MinEducación.

Por otra parte, los útiles, en la mayoría de los casos, deberán ser guardados por los menores y sus acudientes, debido a que las instituciones no pueden tomarlos para el uso del centro académico.

Creativo
Las instituciones educativas deben seguir las normativas de MinEducación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe señalar que los padres que consideren que se les han solicitado elementos que no hacen parte del plan de estudios o que se vean obligados a realizar las adquisiciones en lugares específicos podrán denunciar la situación ante las entidades de control del país.

MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

“Las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas deberán velar por el cumplimiento de las normas en materia de tarifas y materiales educativos y, en caso de evidenciar algún incumplimiento, deberán iniciar las actuaciones establecidas en la ley”, señala la cartera de Educación.

Por último, las listas de útiles deben estar encaminadas al plan de estudios que se desarrollará a lo largo del presente año.

MinEducación señaló normativas sobre popular práctica en el país: acudientes deben tomar nota

