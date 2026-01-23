Educación

Matrículas escolares y universitarias aumentarían aproximadamente un 5,10 %, tras el aumento del salario mínimo

Expertos de la Fundación Universitaria Los Libertadores analizaron el impacto del aumento del salario económico en la educación escolar y universitaria.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 8:08 p. m.
Expertos analizan el impacto del aumento del salario mínimo en la educación.
Expertos analizan el impacto del aumento del salario mínimo en la educación. Foto: Cortesía Universidad Los Libertadore

En un contexto en el que el salario mínimo en Colombia para este año ha sido establecido en 1.750.905 COP, reflejando un incremento del 23 % respecto al año anterior, el sector educativo del país enfrenta desafíos significativos que afectarán tanto a instituciones como a estudiantes y sus familias.

Se estima que las matrículas escolares y universitarias aumentarán aproximadamente un 5,10 %, lo cual podría traducirse en una menor demanda y en el aplazamiento de estudios. Este aumento en los costos representa un reto adicional, especialmente para las familias con menores recursos, que deberán reorganizar sus presupuestos o buscar alternativas para garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación y la vivienda. La brecha entre quienes pueden afrontar estos incrementos y quienes no se amplía, poniendo en riesgo la igualdad de oportunidades y la calidad del acceso a la educación superior y básica.

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Es importante recordar que, en Colombia, acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio del centro urbano. Más de la mitad de los estudiantes, programas e instituciones se concentran en las cabeceras departamentales, dejando amplias zonas del país fuera del radar académico. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 36 % de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa educación superior. La brecha territorial es contundente: en ciudades capitales la cobertura alcanza el 42,6 %, mientras que en zonas rurales apenas llega al 16,3 %. En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8 % de los jóvenes logra llegar a la universidad.

Según expertos en economía y educación, el impacto en estos rubros podría traducirse en una variación acumulada cercana entre un 2,0 % y el 2,5 %, manteniendo la inflación en el sector entre un 6,5 % y el 7,5 %, impulsada por los ajustes en matrículas y servicios complementarios al inicio del año escolar. Los costos operativos de las instituciones educativas, especialmente las universidades, también se ven presionados por la mayor carga salarial: contratos de servicios tercerizados, cargas prestacionales y aportes sociales se incrementan, generando un efecto en el valor de las matrículas y en la sostenibilidad institucional.

Educación

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Educación

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Educación

Francisco José Lloreda Mera es el nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Educación

MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

Educación

MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José y mantiene investigación

Educación

Decisión del Consejo de Estado abre la puerta a nueva elección de rector en la Universidad Nacional

Educación

Confirman novedad en pagos de colegios; ya no podrán exigir este cobro

Mujeres

De una piedra a un tesoro: la mirada que transforma la educación

Opinión

Cuando soltar la perfección se volvió mi mayor acto de liderazgo

Opinión

Educar con dignidad en tiempos de presión económica

Docentes de educación pública verán un incremento salarial tras el ajuste aprobado por el Gobierno y negociado con el magisterio.
Docentes de educación pública verán un incremento salarial tras el ajuste aprobado por el Gobierno y negociado con el magisterio. Foto: Pinterest

“El primer impacto está en la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”, explicó Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

A raíz de este escenario, las universidades, tanto públicas como privadas, ven restringida su capacidad de fortalecer áreas estratégicas como la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar, mientras que los estudiantes asumen una carga adicional por los costos asociados a su proceso formativo, lo que incrementa el riesgo de interrupción o abandono de sus estudios. Frente a este panorama, la rectora reiteró que “es indispensable poner en el centro a los estudiantes y su desarrollo integral, y trabajar de manera articulada con el Estado y la sociedad civil para garantizar un acceso a la educación superior más equitativo y de calidad”.

En este contexto, el impacto se refleja en la capacidad de las universidades para modernizar su infraestructura, renovar sus plataformas tecnológicas, fortalecer la innovación académica y ampliar proyectos sociales orientados a la permanencia estudiantil. La necesidad de priorizar el funcionamiento básico reduce la posibilidad de invertir en iniciativas estratégicas que resultan clave para garantizar calidad educativa, pertinencia territorial y equidad en el acceso.

MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

Lo anterior ratifica que es fundamental que las políticas públicas y las instituciones del sector educativo implementen medidas que protejan el acceso y la calidad de la educación, especialmente para las comunidades más vulnerables. La sostenibilidad del sistema educativo y la igualdad de oportunidades en Colombia dependen de una planificación que contemple estos efectos económicos y sociales, bajo la premisa de que la educación es un derecho y nada ni nadie debe limitarlo.

Más de Educación

Expertos analizan el impacto del aumento del salario mínimo en la educación.

Matrículas escolares y universitarias aumentarían aproximadamente un 5,10 %, tras el aumento del salario mínimo

Con la eliminación de los subsidios a las tasas de interés se reanudó el dilema de miles de estudiantes con el Icetex.

Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

Petróleo y gas

Francisco José Lloreda Mera es el nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

47 colegios oficiales estarán ofertando los cupos.

MinEducación desmiente información que destacaba cambios en las vacaciones escolares para 2026; calendario oficial se mantiene

Fundación San José y una persona graduándose.

MinEducación dice que “no expide títulos ni tiene vínculo contractual” con la Fundación San José y mantiene investigación

Profesor Leopoldo Múnera Ruiz se pronunció luego de que el Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional

Decisión del Consejo de Estado abre la puerta a nueva elección de rector en la Universidad Nacional

Colegio

Confirman novedad en pagos de colegios; ya no podrán exigir este cobro

Creativo

Estas son las sanciones para los colegios privados que realicen cobros no autorizados en las matrículas escolares

En Colombia se producen 120 millones de cuadernos, de los cuales 90 millones pertenece a la categoría de cuaderno económico (cosido de 100 hojas)

Temporada escolar 2026: estos son los precios de los útiles que han cambiado en el regreso a clases

Noticias Destacadas