Ojo estudiantes con crédito Icetex: estas son las tasas de interés que regirán en 2026

El Icetex es una de las instituciones financieras estatales más importantes del país, dado que financia gran parte de la educación superior en Colombia, a través de modalidades como créditos, subsidios y becas. Esta entidad facilita en gran medida el acceso y la permanencia de jóvenes, especialmente de bajos recursos, a través de tasas de interés y opciones de pago flexibles.

El año pasado, los estudiantes que cuentan con créditos en la entidad recibieron un duro golpe luego de que la entidad anunciara el retiro del subsidio a la tasa de interés para los créditos educativos, tras graves dificultades económicas en el país.

Esto es lo que debe saber sobre la tasa de interés del Icetex. Foto: adobe stock

Tras iniciar el 2026, se conoció cuáles serían las tasas de interés que se aplicarán a los créditos educativos durante 2026. Esta información es clave dado que pueden saber qué tanto les subirá el crédito y los cobros para este año.

Es importante tener en cuenta que las tasas de interés se calculan conforme a un modelo financiero, que toma como referencia el IPC del año anterior, que cerró en 5,10%. Además, a este porcentaje se le suma el Spread, que es un margen adicional que cubre costos administrativos y riesgo de cartera.

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

También es clave entender que el Icetex tiene un esquema de interés compuesto, por lo que no es posible tener una tasa única, sino que depende de la línea crediticia y del plan elegido por el estudiante.

Esto es lo que debe saber sobre la tasa de interés del Icetex. Foto: ADOBE STOCK

Para estudiantes de pregrado, con los planes flexible, equilibrio y ágil, los cuales permiten pagar entre 30% y 60% del valor financiado durante el período de estudios y el resto una vez se terminan los desembolsos. Es decir, cuando se pasa al periodo de cobro.

Sena: listado de cursos y programas que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

En estos casos, la tasa de interés se ubicará en un rango de entre 12,10% y 14,10% efectivo anual, resultado de sumar el IPC del 5,10% y el margen adicional que está entre el 7% y 9%.

Para posgrados, la tasa será de un 13,10% E.A. aproximadamente, que corresponde a la cifra del IPC sumada a un margen de aproximadamente el 8%.

Esto es lo que debe saber sobre la tasa de interés del Icetex. Foto: SEMANA