“Una conversación del 10 de febrero de 2021, cuando Juan Diego, el hijo de Diego Marín, utiliza el teléfono de Carvajal y toma contacto con una señora desconocida para decirles que: “Yo estoy aquí en Cali, apenas me vi con Carva (Carvajal) para que nos ayudó para eso, porque él fue el que llamó al amigo, que nos colaboró para el local tuyo… entonces tienes eso lleno, no mantengas eso tan lleno, busque otra bodeguita por ahí cerca, no mantenga todo en un solo lugar, ellos ya no van a molestar”, reveló el fiscal Andrés Marín, en la audiencia contra Papá Pitufo.