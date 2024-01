“Perdí al hombre de mi vida y Colombia, un gran estadista”: esposa de Carlos Holmes Trujillo lo recuerda en el tercer aniversario de su muerte

Un hombre de familia que se adelantó en el camino

Alba, su esposa, y sus hijos Carlos, Camilo, Iván y Rodrigo, no se guardaron palabras para recordarlo como un gran esposo y como un padre que siempre se preocupó por inculcar en ellos los valores que le permitieron gozar de una excelente reputación a lo largo de su carrera como servidor público.

“Yo quiero resaltar, en la vida de Carlos, dos aspectos importantes: la parte humana y la parte laboral; en la parte humana, Carlos era una persona amorosa, caballerosa, amplio y responsable. Todos los días me vivía llamado, preocupado por cómo estaba yo y preocupado por lo que a mí me hacía falta. (...) Yo perdí al hombre de mi vida, era el hombre de mi vida, era el amor de mi vida, y Colombia perdió a un gran estadista”, dijo su esposa.

Huella en el corazón de sus hijos

“Hoy, más que nunca, relevante recordarlo; muchos nos preguntamos qué sería de no haberse despedido antes de tiempo; todos coincidimos, Colombia seguiría recorriendo el camino del bien con orden y libertad , para vivir tranquilos”, agregó.

Por su parte, Iván no solo recordó a ese hombre de trayectoria política y de ministerios, sino que trajo a la memoria los momentos desparpajados en los que, además de hablar del país, tocaban otros temas banales, pero no menos importantes que le sirvieron en su formación.

“A mí, personalmente, me hace mucha falta mi padre, mi amigo, pero también esa persona con la que teníamos conversaciones muy profundas sobre los acontecimientos nacionales y del país; también las conversaciones más sencillas y banales que permanentemente me nutrieron y me hicieron crecer como persona. Mi padre nos deja un legado importantísimo que atesoramos y cuidamos con el cariño más importante, y que intento transmitir diariamente a mi hijo Benjamín. Una persona de una estatura moral elevada y una transparencia superior que, para nosotros, representa un orgullo y hoy atesoramos esos recuerdos. Yo personalmente lo extraño todos los días de mi vida y lo recuerdo con infinito amor”, dijo Iván.