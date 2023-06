Perro Wilson: ¿por qué si está castrado, militares usan una perra en celo para encontrarlo en la selva?

Cinco días después del hallazgo de cuatro menores en la selva entre Guaviare y Caquetá, la atención de los colombianos está puesta en Wilson, el perro que ayudó a las Fuerzas Militares y a la comunidad indígena en las labores de búsqueda.

Tanto protagonismo ha tomado el perro que acompañó a los niños algunos días, como ellos mismos lo contaron desde el Hospital Militar en Bogotá, que una de las preguntas que más le hacen al brigadier general Pedro Sánchez —comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares— es si lo continúan buscando.

La tierna foto de Wilson que conmueve a Colombia. Así lucía cuando era cachorro. - Foto: Tomadas de Ingenieros Militares y Fuerzas Militares de Colombia - Montaje: SEMANA

A SEMANA el general Sánchez le había contado que 30 comandos permanecen en la selva buscando al perro, aunque tal labor se puede complicar por la presencia de estructuras armadas. Así mismo, afirmó que en caso de no ser encontrado, será condecorado por su participación en la Operación Esperanza.

Pues bien, el oficial volvió a ser preguntado por Wilson este 13 de junio, solo que en Noticias RCN, donde dijo: “La Operación Esperanza continúa, estamos en la fase dos. Mantenemos un dispositivo un poco diferente por las amenazas narcocriminales que hay en la zona”.

El general Sánchez además contó que una de las estrategias para encontrar a Wilson es utilizar una perra en celo, con el objetivo de atraerlo hacia los comandos.

“Colocamos una perrita en celo, pero Wilson está castrado. Al menos vamos a intentarlo, quién quita”, agregó.

El uniformado también respondió a la pregunta que más inquieta a quienes han estado pendientes de lo que ocurra con Wilson: ¿hasta cuándo van a buscarlo? “Hasta que lo encontremos, un comando nunca deja atrás a otro comando”, aseguró.

Los niños retrataron a Wilson

El pasado 11 de junio, Lesly (13 años) y Soleiny (nueve años) realizaron un dibujo en honor a Wilson, por quien en redes sociales los colombianos claman, y a quien las Fuerzas Militares continúan buscando.

Mientras el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo Bonilla, visitaba y recibía reporte del avance de salud de los menores que se recuperan en el Hospital Militar, y entregaba algunos detalles, Lesly y Soleiny le entregaron un dibujo hecho por ellas.

Dibujos realizados por los menores hallados en el Guaviare para Wilson, el perro que los acompañó. - Foto: Fuerzas Militares

Pero el dibujo de Wilson, elaborado con crayones, no tiene como destinatario al comandante, sino al guía canino que hoy está perdido en la espesa selva y a quienes los comandos de las Fuerzas Militares buscan por cielo y tierra.

El otro dibujo realizado por los menores no deja ver a Wilson, pero sí la selva en la que estuvieron perdidos, donde el sol se asoma y contagia de energía a una flor gigante. Así mismo, se ve una bandera de Colombia, y, ¿cómo no?, si todo un país estuvo pendiente de ellos desde el pasado primero de mayo.

Por qué Wilson no regresa

El soldado Severino Ríos, que formó parte del rescate de los pequeños, explicó en Noticias Caracol qué le pudo haber pasado al canino y por qué se perdió en medio de la selva.

Ríos también aprovechó el diálogo con ese medio para contar que a otro de los perros que hizo parte fundamental de la operación, llamado Ulises, tuvieron que sacarlo de la selva debido a que le dio una infección bacteriana.

En imágenes, el entrenamiento de Wilson para ser rescatista. - Foto: Fuerzas Especiales

“El terreno es muy complicado, muy intenso, hay muchos árboles altos. Es muy oscuro, porque no se ve el sol. El perrito, pues yo lo enviaba más o menos tres, cinco metros, y ya el perrito no lo veía, entonces me tocaba llamarlo para ubicarlo. En eso todo se ve igual, entonces uno se puede estar perdiendo”, indicó inicialmente.

Luego, el uniformado concluyó: “Ulises encontró el refugio, una matica de palma donde ellos (los niños) llegaron, descansaron y seguro en la noche se quedaron. Le dio una bacteria y le dio una infección, una infección de pronto por la picadura de un zancudo”.