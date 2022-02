“Petro, el que calla otorga”: Federico Gutiérrez por opinión sobre Ucrania

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro son como el agua y el aceite, cada uno en un extremo político distinto, lo que ha llevado al exalcalde de Medellín a no desaprovechar el escenario para caerle encima al jefe de la Colombia Humana y reclamarle por sus actuaciones u opiniones recientes.

Este domingo, el enfrentamiento entre ambos corrió por cuenta de la guerra que viven actualmente Rusia y Ucrania. Petro, por ejemplo, que no ha querido referirse de fondo a la guerra entre ambas nacionales, envió “toda la energía vital del mundo para que el diálogo se imponga entre Rusia y Ucrania. Ese es el único camino hoy válido para la humanidad”, dijo.

La afirmación del candidato de la izquierda surgió tras conocerse que ambos países, hoy enfrentados, empezarán diálogos en Bielorrusia que podrían ponerle fin al conflicto armado.

El precandidato Federico Gutiérrez salió al paso ante las declaraciones de Petro y respondió: “¿No pues que Ucrania ni qué ocho cuartos? Petro, el que calla otorga. Mientras el mundo ve con horror cómo destruyen una nación soberana como Ucrania, preferiste callar para no incomodar a tus aliados. Si así es en campaña, ¿se lo imaginan gobernando?”, se preguntó.

Y así como se burlan de los dialogos y quieren la guerra, que no saben cómo terminará en el mundo, así hicieron trizas la paz de Colombia. https://t.co/ULKZOj4xEQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 27, 2022

Fico hacía referencia a la polémica frase de Petro, “qué Ucrania ni qué ocho cuartos”, con la que el líder de la Colombia Humana pretendió argumentar la semana anterior que Colombia tenía sus propios problemas por resolver.

Gustavo Petro, que este domingo llenó la plaza central de Caucasia, no se quedó callado y le respondió a Fico. “Y así como se burlan de los diálogos y quieren la guerra, que no saben cómo terminará en el mundo, así hicieron trizas la paz de Colombia”.

Como era de esperarse, el antioqueño no se quedó atrás y le dijo que “entre usted y yo el único que ha hecho la guerra en Colombia ha sido usted (Petro). Jamás he empuñado las armas para atentar contra un colombiano, cosa diferente a lo que usted sí ha hecho”, enfatizó.

No señor, entre usted y yo, el único que ha hecho la GUERRA en Colombia ha sido usted. Jamás he empuñado un arma para atentar contra un Colombiano, cosa diferente a lo que usted si ha hecho. https://t.co/z6WjyAI2wg — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 27, 2022

Los ataques y las críticas de Federico Gutiérrez contra Petro, el candidato líder en las encuestas, son cada vez más comunes. Recientemente, el exalcalde de Medellín aseguró que “Petro entregó las armas, pero no desmovilizó su pensamiento”.

Lo dijo, según él, por el silencio del candidato petrista ante la invasión a Ucrania. “Petro prefiere callar para no incomodar a sus aliados. Así es con el ELN, con la primera línea, y con todos los que generan caos, violencia y terror. Entregó las armas, pero no desmovilizó su pensamiento. Tenemos que cuidar la democracia y la libertad”, afirmó.

Además, Gutiérrez publicó un video en sus redes sociales en el que dejó claro que hará todo lo posible para que el líder de izquierda no llegue a la Presidencia de Colombia.

En sus declaraciones aseguró que se había acercado a varios candidatos con el fin de hablar del futuro del país y de lo que podría llegar para ellos en caso tal de que Petro se fuera acercando más a la Casa de Nariño.

“Si por alguna razón nosotros no pasáramos a segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro, al otro día ni me llamen; no me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos, haciendo lo que pueda hacer para que sean ustedes los que ganen y cuidemos el país y la democracia”, indicó fervientemente.