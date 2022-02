“Me recorro el país buscando votos para que no gane Petro”: Federico Gutiérrez

El candidato presidencial Federico Gutiérrez publicó un video en sus redes sociales en donde dejó claro que hará todo lo posible para que el líder de izquierda, Gustavo Petro, no llegue a la presidencia de Colombia.

En sus declaraciones, aseguró que se había acercado a varios candidatos con el fin de hablar del futuro del país y de lo que podría llegar para ellos en caso tal de que Petro se fuera acercando más a la Casa de Nariño.

El candidato aseguró que si su coalición Equipo Colombia no llega a hacer una pelea fuerte al candidato del Pacto Histórico, él sin que se lo solicitaran, ser iría a buscar votos en todo el país para que el político no logre ganar la presidencia.

“Si por alguna razón nosotros no pasáramos a segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro, al otro día ni me llamen; no me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos, haciendo lo que pueda hacer para que sean ustedes los que ganen y cuidemos el país y la democracia”, indicó fervientemente.

El exmandatario paisa indicó que en caso tal que se presentará este panorama, se sumaría a la campaña que vaya en contra de la posible presidencia de Petro, ya que conocía “los riesgos” para Colombia.

“Esto no es un juego, no es momento ni de egos ni de vanidades, este es un momento donde miramos cómo defendemos los modelos de país y yo por eso aquí no tengo una carta oculta, ni una carta guardada” señaló.

En su discurso, también agregó que hay asesores que le dicen: “cómo vas a decir eso en público” a lo que, según el Candidato, reprochó diciendo que tiene un interés de país.

En entrevista con Vicky en Semana, el candidato aseguró que Petro y Fajardo tienen un libreto para tratar de encasillarlo, que el candidato de izquierda no es la mejor solución para Colombia y que es normal que vaya punteando.

“Tiene todo el reconocimiento de tantas veces que ha sido candidato a la presidencia, sigue siendo senador, no ha parado de recorrer el país. ¿Le conviene al país Gustavo Petro? No le conviene. Lo digo de manera clara, porque aquí hay una diferencia de modelo de país. El que él plantea y el que planteo yo”, señaló.

También agregó que “cuando él habla de proteccionismo, yo hablo de poder competir con el mundo. Petro tiene un concepto de igualdad, pero a la baja, como pasó en Venezuela o en Nicaragua, o en tantos países tomados por estos proyectos populistas, autoritarios y corruptos”.

A cerca del mensaje que le daría a las personas que piensan que Petro es el cambio, aseguró que “Colombia necesita muchos cambios, pero usted tiene que mirar de qué forma hace el cambio, porque puede ser un cambio para empeorar y eso es lo que no le conviene a Colombia. Aquí se necesitan orden y oportunidades, y no lo que proponen ellos”.

Cabe señalar que este miércoles el precandidato presidencial cuestionó a algunos sectores diciendo que quieren mostrar a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el exjefe del Clan del Golfo, como una “víctima” y no como uno de los peores victimarios del país.

“Ahora quieren mostrar a Otoniel como víctima y no como lo que realmente es, uno de los peores victimarios que ha tenido Colombia. Increíble ver cómo algunos sectores terminan convirtiéndose en defensores de los peores criminales”, manifestó Gutiérrez a través de Twitter.