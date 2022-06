Piden casa por cárcel para guardián implicado en fuga de Matamba

Juan Larrison Castro, alias Matamba, fue cabecilla del Clan del Golfo hasta el día de su muerte tras un operativo de la Policía. Estuvo privado de la libertad antes de su fallecimiento, pero se fugó. Lo hizo, según la Fiscalía, con la ayuda de un guardián del Inpec, Milton Jiménez, que terminó capturado y enviado a la cárcel que antes cuidó.

Ahora el guardián busca regresar a su casa tras una solicitud que hizo a la justicia: que le cambien la cárcel por la detención domiciliaria. En criterio de su defensa, no existen los elementos de juicio para continuar con la medida de aseguramiento o insistir que es el único mecanismo para garantizar su comparecencia al proceso.

“En conformidad con lo reglado en el parágrafo… de que se mantengan los argumentos para poder sostener que puede detenerse de manera preventiva a una persona con una intensidad mucho más alta que la eventual pena a la que se podría exponer esta persona, en caso de resultar condenada”, dijo el abogado Daniel Eduardo Cardona, defensa del guardián.

La defensa aseguró que entre los argumentos que llevaron a su cliente a la cárcel, se fijó una investigación en su contra, anterior a la fuga de Matamba y por un supuesto hecho de corrupción. Esa investigación, de acuerdo con el abogado, fue archivada por el Inpec y la misma Fiscalía solicitó la preclusión. De ahí que ese otro argumento también desaparece, una razón más, según el defensor, para conceder la detención domiciliaria.

“El Inpec concluyó que no hay ninguna violación o incumplimiento de los deberes funcionales… esa fiscal considera que no se reúnen los requisitos para el archivo, sino que solicitó la preclusión del proceso; esto demuestra que el señor Jiménez no ha interferido en nada en los procesos que están en su contra”, dijo el abogado Cardona.

Adicionalmente, el abogado explicó que el juez encargado de imponer la medida de aseguramiento en contra de su cliente aseguró que existía un riesgo para la víctima y para la sociedad, si el guardián continuaba en libertad. Pero fue el mismo presidente de la República y el ministro de Defensa, quienes le dieron la noticia al país sobre la muerte de alias Matamba en un operativo de la Policía.

“Disminuye, recae ese riesgo en torno a la continuidad de la actividad delictiva. El riesgo para la víctima, de que pueda atentar contra el servicio público, pero como renunció al cargo en el Inpec… Tenemos que el presidente y el ministro de Defensa informaron que el señor Matamba fue asesinado en un procedimiento de la Fuerza Pública”, advirtió el defensor.

La Fiscalía, por supuesto, se opuso a la solicitud de la defensa tras considerar que los elementos para la medida de aseguramiento, como el riesgo para la sociedad y el proceso que avanza en su contra. El fiscal rechazó el argumento que habla de una supuesta preclusión de otro proceso en contra del exfuncionario.

“La fiscal a cargo de ese otro proceso insiste que hay un caso abierto y dice que eventualmente podría haber una preclusión, pero el caso está abierto, son posibilidades, latentes. No estamos haciendo una argumentación categórica de que precluyó y eventualmente, si fuera así, no es la Fiscalía la que toma la decisión de precluir, es un juez”, señaló el fiscal del caso.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de Control de Garantías tomó la determinación de suspender para el próximo jueves la decisión de mantener, o no, la medida de aseguramiento en contra del Milton Jiménez por la fuga del fallecido alias Matamba.