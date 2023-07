Por asesinato de jóvenes en Soacha, durante las protestas del 9 de septiembre de 2020, Procuraduría formula cargos a dos policías

Esa no fue la única decisión que tomo la Procuraduría frente a los hechos ocurridos en Soacha, y la muerte de los tres jóvenes. “Formuló cargos al patrullero Ricaurte Pinilla, gestor de participación ciudadana de la estación de Policía León XIII de la Policía Metropolitana de Soacha para la época de los hechos quien, al parecer, de manera imprudente manipuló su pistola de dotación cuando se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y los manifestantes”.

La relatoría de lo que ocurrió el 9 de septiembre de 2020

En medio de la jornada de protestas, que se extendió hasta el 10 de septiembre, murieron once personas que participaban en las marchas o que pasaban por el lugar en medio de los fuertes enfrentamientos. Así se desprende de un informe de relatoría que será presentado este lunes ante la Alcaldía de Bogotá.

En el documento se señala que se presentó el “uso ilícito” por la Policía, lo que “produjo una masacre que cobró las vidas de once jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal. La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”.

“Al hacer un paneo de las víctimas mortales, encontramos que compartes algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas), no eran profesionales (11 eran bachilleres, dos estaban cursando una carrera y uno tenía información técnica), o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14)”, resalta a documentación.

En el documento se alerta por las demoras en los procesos de investigación y judicialización de todos aquellos que tuvieron responsabilidad en los daños físicos a los manifestantes y a los agentes de la Fuerza Pública. “La estrategia investigativa para la judicialización de los crímenes ocurridos en el marco de las manifestaciones del 8s es escasa para garantizar la no repetición de estos eventos. Mientras estas no se guíen por los principios de la investigación en contexto, los resultados no lo lograrán esclarecer todos los casos, pero más aún, las condiciones institucionales que propiciaron lo ocurrido”.