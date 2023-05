Presidente Petro pidió a la justicia investigar el supuesto “negocio de corrupción” de las UCI en la pandemia del coronavirus

El jefe de Estado dijo que la corrupción que fue denunciada por el Ministerio de Salud no salpica a los médicos.

El presidente de la República Gustavo Petro pidió a la justicia que adelante las respectivas investigaciones por la denuncia que realizó el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la existencia de un supuesto negocio de corrupción en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en la pandemia del coronavirus en Colombia.

El primer mandatario, por medio de su cuenta de Twitter, señaló que las presuntas irregularidades no salpica a los médicos de las sedes de salud, al asegurar que el personal no compró esas unidades de cuidados intensivos.

Cuando se habla de corrupción por compra de ucis no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIS. Dejemos que la justicia investigue. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2023

“Cuando se habla de corrupción por compra de UCIS no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIS. Dejemos que la justicia investigue”, trinó Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Cortesía Presidencia

Durante su intervención en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se discutía la reforma a la salud, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó unas fuertes declaraciones sobre la gestión en Colombia respecto a la pandemia de covid-19.

Fernando Ruiz y Guillermo Alfonso Jaramillo. - Foto: Foto 1 y 2 : Ministerio de Salud

“Aquí montaron un negocio con el covid y triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada, en nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si hubieran abierto cualquier tipo de droguería”, dijo el jefe de la cartera sanitaria.

Karin José requería de una cama UCI desde este 24 de diciembre. - Foto: Defensoría del Pueblo

“Me gustaría, y lo voy a hacer, saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande con el covid. El covid solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”, añadió.

Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo Comisión Séptima de la Cámara de Representantes debate de la reforma a la salud Bogota mayo 9 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El debate inicial, que duró cerca de 3 horas y 30 minutos, contó con la participación del nuevo ministro de Salud y Protección, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En su espacio de intervención de 20 minutos, además de responder a cuestionamientos y afirmaciones puntuales de varios congresistas, habló de su experiencia política, del papel de los políticos en la sociedad y, por supuesto, de la reforma, pero también hizo una afirmación puntual sobre la ampliación de las camas UCI durante los primeros meses de pandemia por covid-19.

Imagen de referencia. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Al respecto, el investigador Andrés Vecino, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que “estas declaraciones del ministro no son solo irresponsables y técnicamente incorrectas, sino –además– irrespetuosas con el personal de salud que lo dio todo durante dos años (y lo sigue haciendo) en esas UCI”.

Mensajeros de entrega de aplicaciones como Rappi, Domicilios.com Ifood y Uber se desplazan diariamente con entregas mientras la ciudad de Bogotá enfrenta una cuarentena de 3 días, de viernes a lunes en Bogotá, Colombia, el 16 de abril de 2021 después de que la ciudad ingresara en un código rojo de emergencia. debido a las ocupaciones de camas de UCI por la nueva pandemia de coronavirus COVID-19. (Foto de Sebastian Barros / NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

También, Julián Fernández, quien fue el director de Epidemiología durante la administración del exministro de Salud Fernando Ruiz y estuvo en el equipo que lideró la respuesta a la emergencia sanitaria, cuestionó y contraargumentó lo expresado por Jaramillo.

“La afirmación que hace el nuevo ministro de Salud de que las UCI habilitadas durante la pandemia “mataron más de lo que salvaron” carece de sustento científico”, escribió inicialmente.

Mujer que no quería vacunarse por miedo a las vacunas permanece internada en una UCI en Bogotá. - Foto: Subred Centro Oriente E.S.E

A línea seguida se dispuso a explicar por qué considera incorrecta la afirmación del ministro.

“Explicado más fácil: la mortalidad en UCI por covid-19 era alta porque las personas que ingresan tenían en su mayoría muchas comorbilidades. Fue así en el mundo. Hay que pensar es en contrafactual: ¿cómo hubiera sido, en promedio, si no hubiera tenido acceso a UCI?”.

Por Dios, la mortalidad por cualquier causa en una UCI es 52.3%, con ventilación mecánica como en COVID es 85.7%. Es un mínimo derecho humano acceder a una UCI cuando representa una oportunidad para vivir. Un gobierno no puede hacer esas cuentas. https://t.co/2FdJh7hFEp pic.twitter.com/qdMwlKBt4J — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) May 11, 2023

Asimismo, detalló que la letalidad en UCI se redujo en el tiempo, aunque se mantuvo “alta”. Que ello dependió del manejo clínico que se fue estandarizando mejor, “se comprobó la efectividad de tratamiento como los corticoides, y los clínicos aprendieron a manejarla mejor. El manejo mejoró en todo el mundo”.

“El objetivo no era solamente ofrecer una opción terapéutica a las personas, sino también una respuesta del sistema digna, y no desahuciarlas sin atenderlas. Además de eso, proteger al sistema de salud, cuyo colapso tendría múltiples efectos”, sostuvo.

Concluyó en ese hilo de Twitter que la formación en epidemiología de los asesores del Ministerio de Salud no es la mejor, “(recordemos que no saben calcular una razón), es importante advertirles que no pueden llegar a esa conclusión calculando las tasas, necesitan una aproximación a un contrafactual”, escribió.

La afirmación que hace el nuevo Ministro de Salud de que las UCIs habilitadas durante la pandemia "mataron más de lo que salvaron" carece de sustento científico.



Voy a explicarlo con fines académicos 🧵 — Julián A. Fernández-Niño MD, MPH, DSc. (@JFernandeznino) May 11, 2023

En otra parte de su exposición, el ahora investigador del Instituto Johns Hopkins señaló que no le interesa que la información que comparte sea usada para el feo debate político. “Esto no es un debate de Colombia. Es un debate médico, científico y bioético sobre un momento en donde poco se sabía. Pero no es justo sugerir ahora que las UCI fueron algo malo, tan superficialmente”.

UCI coronavirus - Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ

“Sin duda para nuevas pandemias debemos mejorar nuestra capacidad aún más de organizar y responder de los servicios de salud. Pero siempre que se enfrenta una nueva condición, es normal que tome tiempo mejorarse el manejo, en covid-19 eso se logró. Impacto pudo ser mucho peor”, concluyó.

Otros de los comentarios son de indignación. “De los mismos creadores de ‘las EPS no curan, las EPS facturan’ llega: ‘en la pandemia de covid se hizo un negocio grande con las UCI’. Apague y vámonos”, aseveró la directora general de Sapyens S. A. S. BIC, Alejandra Taborda Restrepo.