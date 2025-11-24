Suscribirse

Nación

Procuraduría abrirá investigación contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía por computadores de alias Calarcá

Esta es la primera decisión que toma la entidad pocas horas después de que estallara el escándalo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
24 de noviembre de 2025, 12:54 p. m.
Procuraduría General de la Nación, Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas.
Procuraduría General de la Nación, Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

Pocas horas después de que estallara el escándalo por lo encontrado en los computadores de alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, ya hay una primera decisión por parte de uno de los entes de control.

La Procuraduría General de la Nación abrirá una investigación contra el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Gustavo Petro General Juan Miguel Huertas Alias Mordisco, Alias Calarcá
Presidente Gustavo Petro, general Juan Miguel Huertas, alias Mordisco y Alias Calarcá. | Foto: SEMANA

Estos dos funcionarios fueron los mayores señalados en el informe que reveló Noticias Caracol acerca de lo que se encontró en el computador del delincuente.

Se habla de que tanto el general Huertas como Mejía, presuntamente, tienen nexos con las disidencias de las Farc. Al parecer, entre otras cosas, los estarían asesorando en el montaje de empresas fachada de seguridad.

Contexto: Los explosivos secretos que revelan los computadores de alias Calarcá: vínculos de las disidencias con altos funcionarios y hasta información de la campaña presidencial

La Procuraduría también ordenará distintas pruebas para verificar las funciones que tienen cada uno de los salpicados en el escándalo y, de esta manera, poder identificar y precisar las supuestas faltas que cometieron.

Por ello, también podrían ser citados a versión libre en las próximas semanas.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El general Huertas y Wilmar Mejía son los primeros en ser investigados por este escándalo, pero no se descarta que en los próximas días la lista se amplíe y la Procuraduría ponga en la mira a otros nombres que podrían estar involucrados en estos hechos.

Esta decisión se suma a la que dio a conocer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pocas horas después de que todo saliera a la luz. El jefe de la cartera anunció que llevarán a cabo una investigación interna y, además, señaló que están dispuestos a ayudar a la Fiscalía General de la Nación en todo lo necesario para acelerar las pesquisas.

Contexto: Mindefensa ordena investigación tras nueva información hallada en los computadores de alias Calarcá que involucra a alto mando del Ejército

Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, indicó a través de su cuenta de X.

Sánchez precisó que más allá de que alias Calarcá tenga hoy en día su orden de captura suspendida por estar incluido en los diálogos de paz que se llevaron a cabo con el Gobierno, esto no le abre el camino para delinquir libremente.

“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones", agregó.

Por ahora, se espera que más investigaciones se anuncien y se esclarezca en su totalidad este escándalo que, una vez más, vuelve a poner en jaque al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncia de América de Cali: así habría decidido el juez dar el polémico gol al Junior

2. Paola Rey fue vista con un hombre, tras revelar su separación; video dejó en evidencia quién era su acompañante

3. Este sería el nuevo equipo de Fernando Gaviria: directivo confirmó las negociaciones

4. Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

5. El verdadero balance de DOGE: ¿ahorros históricos o un espejismo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

alias CalarcáDisidencias de las FarcEjército Nacionaldirección nacional de inteligencia

Noticias Destacadas

Dilan Santiago Castro, de 2 años, desapareció el 6 de febrero.

Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

Redacción Nación
Procuraduría General de la Nación, Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas.

Procuraduría abrirá investigación contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía por computadores de alias Calarcá

Redacción Nación
Polémica sobre el uso de la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo

Secretaría de Salud ordena retirar medicamento en centros de salud de la capital por, presuntamente, generar efectos secundarios en mujeres embarazdas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.