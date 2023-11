¿Qué opina María Isabel? El mejor entre los candidatos a registrador

Reemplazará uno de ellos al controvertido Alexander Vega señalado por rosquero, los encargados de elegir a sus sucesor son los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema y del Consejo de Estado luego de entrevistas que se dieron llevar a cabo ayer de manera reservada y la verdad no entendemos bien la razón de esta restricción en el Palacio de Justicia.

La MOE, misión de observación electoral había pedido que las entrevistas fueran públicas por el interés que tenemos en ellas, pero las altas cortes se negaron alegando que las entrevistas públicas no se avienen al numeral sexto del artículo cuarto de la ley 11-64 del 2007. En todo caso, las entrevistas tienen por objeto profundizar las experiencias relevantes para el cargo, cada entrevista de una hora.

Por lo tanto, la elección del doctor Penagos sería para decirlo de alguna manera, una oportunidad del poder judicial al que en su misión electoral se le han ido varias veces las luces de reivindicarse eligiendo a un candidato sin ningún cuestionamiento y con una sólida formación jurídica y, sobre todo, se trata de alguien, Hernán Penagos, sobre el que no existen dudas de que no está siendo impuesto por el actual registrador rosquero, circunstancia que sería lo último que no podría suceder.