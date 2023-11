¿Qué opina María Isabel? Se arregla la guerra: Bolivia rompe con Israel

Al mandatario colombiano poco le impresiona que causas justas tengan un brazo armado y sangriento, casi que lo considera como factor natural de la vieja teoría de las múltiples formas de lucha que tanto daño ha hecho en Colombia. ¿Pero acaso esos bárbaros de jamás de verdad pensaron que su violenta arremetida contra israelíes desarmados y dedicados a los cultivos de la tierra en los kibutz no iba a producir una reacción contundente militar por parte de Israel?

Ahora, sí es bastante discutible que el gobierno israelí en manos del extremista Netanyahu no se detenga por un momento a pensar si su reacción sin límites contra los habitantes de Gaza, así diga que les está avisando que se vayan porque va a acabar con Hamás y donde los ataques no solo han cobrado la vida de combatientes, sino de miles de niños, mujeres y ancianos, no está creando en el planeta un nuevo boquete de una guerra multilateral.