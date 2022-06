“¿Qué pasó con el manifiesto para una campaña limpia?”: la pregunta de Ángela Patricia Janiot a Gustavo Petro

La periodista Ángela Patricia Janiot cuestionó la “campaña limpia” que promulga el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, luego de conocer un mensaje revelado por SEMANA en el que uno de los miembros de su equipo digital genera una campaña de desprestigio en contra de Rodolfo Hernández.

El candidato de la izquierda dijo en entrevista con la comunicadora el pasado viernes 11 de junio, que el contenido de estos videos no le preocupan, que desde su bancada y su equipo de trabajo no se hizo ninguna campaña de desprestigio en contra de sus contendientes. Teniendo eso en cuenta, aseguró que los periodistas que están analizando las horas de videos, no van a encontrar nada “delictivo” y reiteró que si eso sucediera él renunciaría a su candidatura.

Frente a ello, y con respecto a la más reciente filtración publicada por SEMANA, la periodista trinó:

“No se hizo campaña sucia”, me dijo Petro en una entrevista. ¿Y este pantallazo filtrado a la Revista SEMANA del chat de un miembro del equipo digital de su partido? ¿Qué pasó con el manifiesto para una “campaña limpia”, senador @petrogustavo? ¿Otra vez cambió de opinión?”.

En una de las revelaciones publicadas por SEMANA, la cual compartió Janiot en su cuenta de Twitter, se comprueba la determinación por parte de la campaña de Gustavo Petro de atacar al ingeniero Rodolfo Hernández con el secuestro y la muerte de su hija; frente al tema, generan una estrategia en la que la idea es obtener más votos a través del engaño mediático.

“(...) Recuerden que una mentida dicha mil veces se convierte en verdad”, cita parte del mensaje revelado.

Esto provocó que la periodista cuestionara lo dicho por el candidato del Pacto Histórico en su conversación del pasado viernes 11 de junio, en el que destacó la “transparencia” de su campaña.

“¿Qué pasó con el manifiesto para una “campaña limpia”?”, y complementó su mensaje concluyendo si Gustavo Petro nuevamente cambió de opinión.

Cabe recordar que en el transcurso de la entrevista la comunicadora le recuerda que él mismo había propuesto hacer una reforma a la constituyente.

“En un video que publicó Carlos Fernando Galán, usted dice: “Si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día, es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted sí o no convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia?”, dice la periodista.

Ante eso, el candidato de la izquierda dijo que eso era de la campaña anterior y que era ajeno a la que está cursando actualmente.

En ese sentido, la comunicadora cuestiona: “¿Por qué cambió de opinión?”.

“Es que no cambié (...) yo no quiero una Asamblea Constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer los cambios que quiero hacer en el país”, dijo el candidato.

Por su parte, en el desarrollo del programa de entrevistas de la periodista, el candidato Gustavo Petro se refirió a la filtración de los videos sobre su campaña.

“(...) solamente hay dos opciones: las personas que hicieron la plataforma, que son personas y son muy de nuestra confianza (...) Lo otro es algo o alguien que tenga la capacidad de grabar, entrando a la plataforma todo lo que hicimos del año pasado hasta la fecha. (...) ¿Quién? Te dejo los puntos suspensivos”, dijo el candidato Petro.

La campaña sucia contra Rodolfo Hernández

El pasado 30 de mayo, un día después de la primera vuelta presidencial, la campaña de Gustavo Petro tomó una decisión: irse de frente contra el ingeniero Rodolfo Hernández y, para ello, el asesor Sebastián Guanumen puso en marcha una estrategia de guerra sucia.

Así se lo contó a SEMANA la fuente anónima que entregó los ‘petrovideos’ y que es un militante de la Colombia Humana.

“Al otro día de la primera vuelta, Guanumen, a través de todos los equipos de comunicación, desplegó varios hashtags para posicionarlos acompañados de unos argumentarios”, dijo la fuente. “Argumentarios, para Guanumen, es el contenido con que debe ir acompañado la difusión”, señaló.

“Por ejemplo, uno de los primeros fue el #RodolfoEsUribe, se debía seguir el libreto de que cualquiera que se enfrente a Gustavo (Petro) es la ficha de Uribe, así como se hizo con Fajardo, Gaviria y Fico”, agregó la fuente.

Así mismo, se posicionó otro HT para atacar el triunfo de Hernández en el departamento del Vichada, una zona que el propio ingeniero dijo desconocer.

“#LaPatriaBoba, se debía generar un descontento de la ciudadanía debido a que el Vichada eligió como preferido a Rodolfo cuando este ni siquiera sabía dónde se ubica ese departamento”, contó la fuente anónima.

Igualmente, reveló que se utilizó una columna de opinión para la estrategia de guerra sucia contra el ingeniero.

“#BufonYTruhan, acá se utilizó el artículo de Daniel Coronell donde se dedica a comentar algunas situaciones públicas que han servido como escándalo para Rodolfo, arrojando como conclusión que Rodolfo es una de las peores opciones”, señaló la fuente.

“#AliasELIngeniero, siempre se ha planteado fraude electoral cuando nos conviene, para este caso, tratar de infundir en la población que Rodolfo Hernández fue beneficiado con manipulación del software por parte de la Registraduría”, contó la fuente, sobre la estrategia a seguir.

“#NeoNazicriollo, para catalogar a Rodolfo Hernández como un “títere” impostor manipulado por el uribismo”, sostuvo.

Guanumen es la persona que dicta la línea de la estrategia en redes sociales. “Es el que ha sido el cerebro de todo lo que ustedes catalogan como bodegas y aún sigue acá como si nada”, contó la fuente. “No estoy de acuerdo, no es ético”, señaló.

SEMANA conoció, gracias a la fuente anónima, pantallazos de los chats de Discord, una plataforma oficial usada para la comunicación de los militantes de la Colombia Humana. Allí, según señala la fuente, “se habla, se planea, se denigra, se hace de todo para opacar al adversario”.