¿Quién es el nuevo viceprocurador que estará acompañando a Gregorio Eljach?

Como lo había anticipado SEMANA, Silvano Gómez Strauch, un abogado experto en derecho disciplinario, salió del cargo de viceprocurador general de la Nación, para permitir la llegada a ese puesto del abogado Julián Andrés Fernández, quien lleva siete años trabajando en esa entidad.

Fernández ha estado al frente la estrategia de las delegadas de la Procuraduría para la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP - y también para la conciliación adminitrativa, como los casos que llegan al Consejo de Estado.

Desde enero se venía desempeñando como Secretario General de la Procuraduría, y en ese cargo estuvo liderando un plan para ‘repotenciar’ la entidad, por designación del mismo procurador Gregorio Eljach.

Pero antes de llegar a la Procuraduría, Julián Andrés Fernández fue magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, así como director de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, al tiempo que desempeñó la cátedra universitaria durante más de 17 años en áreas como Introducción al Derecho, Historia Institucional y Derecho Constitucional, entre otras.

El saliente viceprocurador Silvano Strauch reconoció el nombramiento de Fernández y agradeció “la confianza depositada en mí, y continuaré con la misma vocación de servicio que me identificó al frente de la Secretaría General de la entidad”.

Julián Andrés Fernández es abogado de la Universidad del Cauca, con maestría en filosofía de la Universidad Javeriana, y especializaciones en derecho público y derecho penal de las universidades Externado de Colombia y Santo Tomás, respectivamente.

¿Qué va a pasar con Strauch?

El saliente viceprocurador Silvano Strauch será ahora procurador delegado para la Conciliación Administrativa, después de que fue una ficha clave para la administración de la exprocuradora Margarita Cabello.

Ante el Procurador General, Gregorio Eljach, se posesionó este lunes como nuevo Viceprocurador General el abogado Julián Andrés Fernández.



Strauch protagonizó varias tensiones con el actual gobierno, como cuando acusó al presidente Petro y al excanciller Álvaro Leyva, de desobecer la suspensión en contra del entonces ministro por el escándalo de los pasaportes.