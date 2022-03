“En nuestro sistema electoral no se puede hacer ningún tipo de fraude”: registrador responde ante escándalo

SEMANA: Hay un escándalo electoral que viene creciendo. Se habla de fraude en las elecciones del pasado domingo. ¿Qué responde?

ALEXANDER VEGA: Hay que decir que en nuestro sistema electoral no se puede hacer ningún tipo de fraude, teniendo en cuenta que intervienen varios actores del Estado. La Registraduría, los jurados de votación, la transmisión electoral, los jueces de la República, y se descarta porque no es posible hacer un fraude. Lo que existe son las inconsistencias que se presentan en las mesas de votación que son corregidas por los jueces de la República, en los escrutinios municipales, distritales y departamentales.

SEMANA: ¿Cómo explicar algunas diferencias entre el preconteo y el escrutinio, por ejemplo, en el caso del Pacto Histórico, donde se habla de 500.000 votos de más?

A.V.: Primero no hay resultados oficiales. El día de mañana (viernes) se conocerán. Y no es que aparezcan votos. En este momento están contando los votos en todo el país. Hay que esperar que se termine el conteo de todos los votos y esperar el informe de todos los jueces de la República.

SEMANA. Sí, pero en el Pacto Histórico ya se habla de que van a tener cuatro curules más en el Senado. ¿De esa magnitud puede llegar a ser el ajuste?

A.V.: Hay que tener en cuenta que el preconteo es informativo. Hace cuatro años también hubo variaciones y siempre las hay entre el preconteo y el escrutinio. Hay que esperar el resultado final de lo que determinen los jueces y obviamente toda la información que va saliendo se está publicando en la página web de la Registraduría y todos los partidos tienen acceso a ella. Todas las votaciones habitualmente suben, teniendo en cuenta que se hace el reconteo de votos en la mayoría de mesas.

SEMANA: Registrador, pero una diferencia de 500.000 votos, ¿no le parece inusual?

A.V.: Tocaría verificar. Hay muchas inconsistencias de actas, jurados que no reportaron muchos votos, también tachaduras, asteriscos en varias casillas, y por eso se están recontando los votos en todo el país.

SEMANA: ¿Quién responde por esos errores de los jurados? ¿No fueron bien capacitados? ¿O acaso hubo mala intención de parte de algunos de ellos?

A.V.: Nosotros hemos visto en elecciones anteriores que siempre hay problemas en las mesas cuando hay este tipo de elecciones al Congreso, teniendo en cuenta que son varias corporaciones. No olvidemos que había consultas, Senado, Cámara. Hubo capacitación por parte de la Registraduría. Lo que ocurre es que, al momento del diligenciamiento de los formularios, ocurren errores aritméticos, tachaduras o no reportan los votos. Obviamente los jurados son los que tienen responsabilidad sobre las mesas y en eso he sido muy enfático. Si hay algún tipo de responsabilidad, se debe investigar.

SEMANA: Es decir, ¿no se descarta que los jurados sean investigados, en aquellos casos donde se evidencien irregularidades?

A.V.: Claro que sí. Los jurados responden tanto penal como disciplinariamente. Y hay que entrar a revisar. Si hay errores aritméticos, humanos, o de mala fe. Eso se determinará en el escrutinio y se correrá traslado a las instancias respectivas.

SEMANA: El Nuevo Liberalismo está pidiendo un reconteo general de las votaciones del domingo. ¿Qué piensa de eso?

A.V.: Ya en esta instancia se han recontado muchas mesas en el país. Lo importante es esperar el resultado. Cuando se pide el recuento, ya hay un recuento que se hace en el país desde el día domingo.

SEMANA: ¿Pero se podría ordenar un nuevo escrutinio?

A.V.: No está en mis competencias. Le compete es a los jueces.

SEMANA: ¿Qué confianza pueden tener los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta, a raíz de todo esto que se está denunciando?

A.V.: Total tranquilidad. Nuestro sistema funciona muy bien. Las misiones internacionales catalogaron las elecciones como transparentes.

SEMANA: ¿Es verdad que usted conversó con Gustavo Bolívar en las últimas horas y le dijo que no hicieran un plantón porque estaban encontrando por lo menos 300.000 votos de más para el Pacto Histórico?

A.V.: Eso no es cierto. A todos les he dicho lo mismo: hay que esperar los escrutinios oficiales.

SEMANA: ¿Usted cree que hubo errores humanos por parte de algunos jurados o manos criminales?

A.V.: Veo los errores habituales que se presentan en los escrutinios de cada elección al Congreso. No son nuevos. Recuerde que hace cuatro años el partido Colombia Justa Libres entró al Congreso luego de que se hiciera el escrutinio de votos. Si hay fallas de índole doloso, hay que entrar a investigar por parte de los entes competentes. Pero los errores humanos también existen y es parte del sistema electoral colombiano, donde con tanto formulario y tanto papel se pueden dar este tipo de errores.

SEMANA: ¿Pero de esta magnitud?

A.V.: El preconteo no se puede ver de carácter oficial. Hay que esperar los escrutinios. Todo está en el marco de las inconsistencias. Y lo importante es que la verdad electoral va a surgir en el escrutinio.

SEMANA: ¿Qué les dice a los candidatos que ganaron y a los que perdieron en las elecciones del pasado domingo?

A.V.: En las elecciones se dan los resultados sobre el escrutinio oficial. Muchas personas creen que el preconteo es un tema oficial, y hay que esperar siempre los escrutinios. Sobre esa base se determina quiénes ganan y quiénes pierden. En las elecciones presidenciales será un asunto más fácil. Aquí había unos 3.000 candidatos que obtenían votos. Es técnicamente más sencilla tanto para la Registraduría como para los jurados de votación.

SEMANA: El fiscal Francisco Barbosa descartó un ataque de hackers al sitio web de la Registraduría, como usted señaló....

A.V.: He hablado con el fiscal. El equipo técnico de la Registraduría y los contratistas nos reportaron unos ataques que afectaban la navegación del servicio. Nosotros estamos recopilando toda la información para llevársela al señor fiscal y que él verifique también directamente lo que nos reportaron a nosotros.

En desarrollo...