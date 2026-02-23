Regiones

“Reparcheo”, así instala explosivos el ELN en las vías de Arauca: Ejército ha desactivado varias cargas

SEMANA conoció que los guerrilleros buscan afectar la movilidad en este departamento fronterizo.

23 de febrero de 2026, 1:28 p. m.
Así instalan explosivos en vías de Arauca. Foto: Ejército Nacional.

La guerrilla del ELN sigue haciendo acciones terroristas en el departamento de Arauca. Se conoció que lo que están haciendo los ilegales es colocando explosivos en las carreteras, pero están realizando un “reparcheo”.

“Lo que hacen es que llegan a la carretera, abren un hueco, colocan el explosivo y luego hacen el reparcheo que termina haciendo que la vía no se vea mal, sino que pase desapercibida”, contó una fuente de la inteligencia militar.

ELN instala nuevos explosivos en la vía que comunica Tame con la ciudad de Arauca: el Ejército logró desactivarlos

El último caso que se registró fue cuando las tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo que había sido instalado de forma indiscriminada por integrantes del ELN en la vía que comunica al municipio de Tame con Sácama, en el sector de Caño Zorro, en el departamento de Arauca.

Vista desde un dron del Ejército Nacional. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde el Ejército Nacional precisaron que no van a tolerar este tipo de prácticas que colocan en jaque la seguridad ciudadana y de los integrantes de la fuerza pública.

