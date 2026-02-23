La guerrilla del ELN sigue haciendo acciones terroristas en el departamento de Arauca. Se conoció que lo que están haciendo los ilegales es colocando explosivos en las carreteras, pero están realizando un “reparcheo”.

“Lo que hacen es que llegan a la carretera, abren un hueco, colocan el explosivo y luego hacen el reparcheo que termina haciendo que la vía no se vea mal, sino que pase desapercibida”, contó una fuente de la inteligencia militar.

ELN instala nuevos explosivos en la vía que comunica Tame con la ciudad de Arauca: el Ejército logró desactivarlos

El último caso que se registró fue cuando las tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo que había sido instalado de forma indiscriminada por integrantes del ELN en la vía que comunica al municipio de Tame con Sácama, en el sector de Caño Zorro, en el departamento de Arauca.

Vista desde un dron del Ejército Nacional. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde el Ejército Nacional precisaron que no van a tolerar este tipo de prácticas que colocan en jaque la seguridad ciudadana y de los integrantes de la fuerza pública.

“Este nuevo hallazgo confirma la reiteración de una práctica criminal por parte de este grupo armado organizado, que insiste en emplear artefactos explosivos sobre corredores viales estratégicos del departamento, exponiendo de manera permanente a la población civil y afectando la movilidad regional. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta sistemática orientada a generar temor”, detallaron.

Asimismo, indicaron que “la instalación de explosivos en una vía de tránsito frecuente constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo indiscriminado a campesinos, transportadores, familias y estudiantes que se movilizan diariamente por este eje vial”.

Guerrilleros del ELN. Foto: afp

Finalmente, la institución militar indicó que no van a cesar con las operaciones militares en los diferentes puntos de Arauca.

“Continuaremos fortaleciendo las operaciones militares y dispositivos de seguridad en la zona, con el propósito de proteger a la comunidad, preservar la movilidad y neutralizar cualquier acción criminal que atente contra la tranquilidad del territorio”, puntualizó.