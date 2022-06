Revelan audios sobre desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón; su cuñado dio falsa versión

Adriana Pinzón desapareció en extrañas circunstancias el pasado 7 de junio después de verse por última vez con su cuñado Jonathan Torres, quien fue imputado y capturado esta semana por las autoridades competentes.

SEMANA conoció en exclusiva un video clave sobre los movimientos que hizo el sospechoso ese día. En la pieza audiovisual se puede observar que Torres sigue rumbo al apartamento de la psicóloga, luego de saludar al vigilante que se encontraba en la portería.

Las imágenes también muestran que el hombre viste ropa negra y tiene puesta una gorra que impide registrarle bien su rostro. Asimismo, sale con unas bolsas de basura que metió en el baúl del carro.

Esta nueva grabación da un margen de más de cinco horas en las que el detenido estuvo en el lugar, donde, según las cámaras, Adriana Pinzón paso la noche. Sin embargo, no hay registro de que haya salido de ese edificio.

Esta semana, de igual manera, revelaron un audio del dueño del concesionario donde el cuñado de la joven trató de vender su carro. El empresario desmiente tajantemente la versión del acusado.

“En realidad, no vimos a la señora nunca. Jonathan llegó aquí sobre las 9:00 a. m. Yo había hecho una negociación en la cual entregaba un carro de menor valor y tenía que dar un excedente”, dice inicialmente el comerciante, en declaraciones citadas por El Tiempo.

Luego, explicó: “Él había quedado en traerme el levantamiento de prenda y los traspasos firmados. Al otro día, me dijo que había ido a donde la señora y que por eso ya me había traído los traspasos firmados. Entonces, en realidad, ella no los firmó y el documento es falso”.

Cabe recordar que la familia de la joven manifestó que esta le había pedido ayuda a Jonathan Torres para poner en venta el carro, pero enfatizó en que el vehículo no aparecía en el parqueadero y su cuñado entregó versiones contradictorias.

“Estamos devastados y conmocionados. Jonathan fue una persona que se acogió en el hogar, en la familia. Que todos quisimos”, aseguró Sandra Pinzón, hermana de la psicóloga desaparecida, en diálogo con SEMANA.

En otro audio revelado por este medio, la mamá de Adriana, de quien se reserva el nombre, le reclama al sospechoso ser el asesino de su hija “Jonathan, usted por qué es tan irresponsable, está viendo la situación por la que está pasando Pilar (la hermana menor). Usted es el principal involucrado en esa mierda y se desaparece. Coja responsabilidad, usted ya está muy viejo, hermano”, señaló.

Pese a toda la evidencia probatoria que tiene la Fiscalía General de la Nación, el sospechoso se declaró inocente, por lo cual los familiares de la joven le hacen un llamado para que cuente la verdad. La pareja sentimental de Torres no se ha pronunciado oficialmente.

El cuñado de Pinzón solo está imputado por desaparición. No obstante, habría decidió tener un acuerdo con las autoridades para revelar información sobre el paradero de la mujer.