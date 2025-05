Sandra Ortiz: 10 explosivas frases de la exconsejera que ponen en jaque a la fiscal Luz Adriana Camargo: “¿Qué quieren ocultar?"

1. “Hoy quedo sorprendida de que crean que nosotros vamos a chantajear. Por favor, eso no tiene sentido”.

Sandra Ortiz se pregunta: “¿Qué es lo que la Fiscalía no quiere que la gente se entere? ¿Qué quieren ocultar?" Esto teniendo en cuenta, según ella, un cambio de actitud por parte del ente acusador frente a las pruebas que aportó contra Iván Name, Carlos Ramón González y Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, en medio de su proceso de colaboración en el escándalo de la UNGRD. Ortiz reveló que ella misma realizó un trabajo en equipo con la fiscal María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, quienes ahora la acusan de quererlos “chantajear”. La información aportada por Ortiz apunta a que, presuntamente, ella le habría entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado para que ayudara a agilizar la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, en octubre de 2023.

2. “Tomé la decisión de colaborar porque el país merece conocer la verdad”.

3. “No siento garantías hoy con la señora fiscal Camargo”.

Por esta razón, Ortiz quiere pedir un fiscal ad hoc, ir a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y entregar la misma información que construyó con un equipo de investigadores de la Fiscalía para que allí corroboren las pruebas que aportó en contra de Iván Name, Carlos Ramón González y Vladimir Fernández.

4. “Hay mucha gente poderosa afuera que me quiere callar, con mucho dinero”

5. “¿Cómo me van a dar un trato de esa forma, con lavado de activos, cuando no se lo imputan a ninguno?"

6. “Me quieren sacrificar para calmar todos los escándalos de este Gobierno”

7. “Que caiga el que tenga que caer, pero en igualdad”

Ortiz considera que el Gobierno le tiene que pedir perdón al país por los escándalos que lo afectan y recordó que el presidente dijo un día que debían caer los implicados, pero ella pide que sean todos, no que protejan a unos y abandonen a otros, como ella se siente en este momento. “Eso es lo que a mí me tiene indignada”.

8. “Allá (en el Gobierno) es sálvese el que pueda, no hay equipo”

Para la exconsejera muchos de los miembros del gabinete tienen agendas propias y ni siquiera les interesa el proyecto político, ni lo conocen . “Me di cuenta de muchas cosas, no hay interés de nada, sino solamente sobresalir entre algunas personas”, subraya.

9. “La izquierda no estaba preparada”

Ortiz aclara que ella no es de izquierda, que era petrista. Sin embargo, piensa que el movimiento político que llegó al poder en 2022 no estaba listo. “Todo esto que ha pasado ha sido porque no estaban listos para asumir el poder”, añade.