A pesar de que el presidente no ha soltado de sus intervenciones en salud a Keralty, e incluso se despachó contra ellos en el tarimazo del primero de mayo, lo de esta semana no tiene antecedentes. Petro acusó a la empresa y a su dueño de “crímenes de lesa humanidad” y de matar “colombianos y niños en masa en Colombia”.

“Otra vez somos Colombia, colonia ya no de los españoles, aunque ahí está el dueño de Keralty… Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar; menos mal me recibe todavía con abrazos y besos”, dijo en tono provocador, pese al evidente rechazo del beso en la mejilla de la reina Letizia en una cumbre internacional en Sevilla, que se hizo viral. La artillería jurídica vino precedida de una sentida carta, firmada por el presidente del grupo, el español Joseba Grajales.