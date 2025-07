Petro se despacha violento contra la casa matriz de Sanitas: “El dueño de Keralty es un criminal y debe irse de Colombia”

“¿Qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo, no solo el político?“, se preguntó. | Foto: Presidencia

“Porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y si me toca hablar con el rey de España, me toca hablar”, agregó.

Para Petro, ese robo a la salud es un crimen de lesa humanidad. “¿Qué está pasando que no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo, no solo del político?”, se preguntó.

No es la primera vez que el presidente arremete contra Keralty.

El informe de la Contraloría

“Las EPS intervenidas no cumplen uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, lo que evidencia que su situación no ha mejorado luego de su intervención. Esta condición de las EPS intervenidas es preocupante, puesto que estas medidas buscan corregir las fallas financieras y administrativas, situación que hasta el momento en el desarrollo de este informe no se evidencia”, advierte la Contraloría.