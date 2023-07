“Se alistó para la pelea, tenía unos anillos”: profesora contó en SEMANA cómo una alumna de colegio la esculcó, la arrinconó y la golpeó

Dalia, la maestra que denunció ser víctima de agresión de una alumna en un colegio de Bogotá, contó en SEMANA los momentos de angustia que vivió en un salón de clase.

“Fui víctima de agresión, no solo de una estudiante, sino de varias estudiantes. Fue el 19 de julio de 2023, entre las 11 y 11:30 a. m., en el salón de clases donde ya impartía”, contó la docente. Según ella, una estudiante la golpeó por pedirle el celular, debido a que estaba interrumpiendo la sesión, y algunos compañeros la impidieron salir del salón.

Dalia relató que durante más de 20 minutos tuvo que lidiar tanto con las agresiones verbales como con los empujones que la estudiante le propinó.

“Ella se me abalanza, me esculca y me arrincona. El golpe se da, más o menos, después de 20 minutos. No fue una pelea, no le contesté sus empujones, tampoco las palabras soeces. La chica se coge el cabello, se arremanga la camisa y, en lenguaje no verbal dice: ‘Me voy a hacer matar por el celular”, dijo. ¿Cuál celular? El que Dalia le pidió entregar, dado que la estaba interrumpiendo.

Acerca de la agresión física, la maestra afirmó que la alumna, al parecer, tenía unos anillos puestos, razón por la que terminó con el ojo morado y, literalmente, viendo luces.

“Voy hacia la puerta y ella se para y me dice: ‘Usted no sale de acá’. En ese momento, me empuja muy fuerte y yo la intento apartar de la puerta. Mi foco era abrir la puerta y salir corriendo. De repente siento un golpe y el ojo se queda echando luces. No veía parejo. Yo le decía a los otros estudiantes, por favor ayúdenme. Ella, cuando se alistó para la pelea, tenía unos anillos”, narró.

La profesora también aseguró que otras estudiantes la rasguñaron y le rompieron la ropa. | Foto: TikTok: @oscariny33

Pese al golpe, ningún estudiante acudió a ayudarla y, lo que es peor, algunas alumnas, al parecer, amigas de la agresora, le impidieron retirarse del salón. También se le atravesaron en la puerta. Le pidieron entregar el celular ‘decomisado’ —si cabe la expresión—, pero ella no recordó dónde lo había dejado.

La docente explicó que la situación se registró por el uso del celular. | Foto: TikTok: @oscariny33

Al ser preguntada por el video que subió en TikTok para denunciar lo ocurrido, afirmó que la estudiante que la agregó puede hacer lo mismo, y, además, dar su versión de los hechos, como ella lo está haciendo. Eso sí, acudirá a medidas legales.

“Está en todo su derecho de subir un video también, de dar la versión que considere que es. Esto no es una batalla ni una guerra contra mis estudiantes. Si ella quiera acudir a la ley, como lo estoy haciendo yo, está en su derecho”, expuso.

Era su primer día de clase con ese grupo

Dalia afirmó que apenas llevaba seis días trabajando en el colegio distrital, cuyo nombre no quiso mencionar, y que era la primera clase con el grupo que la agredió. Además, afirmó, que si decidió pedirle el celular a la alumna fue porque la interrumpió en más de una ocasión y ella, como maestra, tenía que ganarse el respeto desde el primer día.

La maestra rechazó que su alumna hubiera acudido a la violencia. | Foto: Getty Images

“Era mi primera clase con este grupo, soy docente provisional, y le digo a ella que guarde el celular muchas veces. Ella se altera y hay un desafío. Y los profesores nos tenemos que ganar el puesto con el respeto. Cuando me falta al respeto le digo, vete de mi clase, y ella me dice: ‘Ni guardo el celular, ni me voy de la clase, de malas’”, comentó.