El alcalde de Bucaramanga ‘le cantó la tabla’ a Petro por dejar plantados a los bumangueses: “El país va en caída libre”

La no llegada del presidente Gustavo Petro a Bucaramanga, donde lo esperaban más de 2.500 personas generó una fuerte reacción del alcalde de esa ciudad. Juan Carlos Cárdenas Rey, en diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, asegura que el país “va en caída libre”.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, cuestiona las iniciativas del Gobierno Petro. | Foto: SEMANA

VICKY DÁVILA (V. D.): alcalde, ¿qué significa para usted y para Bucaramanga que el presidente Gustavo Petro no haya llegado?

JUAN CARLOS CÁRDENAS (J. C.): para mí es claro que es destruir la confianza ciudadana. No veo posible construir acuerdos nacionales si la confianza no está presente. Es que destruirla en un segundo es muy fácil, construirla o reconstruirla es de mucho tiempo y yo creo que acá hay una indignación. La verdad es que primero sin claridad poder entender cualquier eventualidad; pero si se puede decir claramente qué está pasando y por qué... se le(s) explica a los ciudadanos y me parece que es válido. Pero para mí es eso: el presidente está destruyendo la confianza a pasos agigantados de los colombianos.

V. D.: el problema es que no es la primera vez que tiene una ausencia. Esta mañana también dejó a unas personas esperando en la misma ciudad, dejó recientemente esperando a unos ciudadanos en San Andrés, a sus ministros y la cúpula militar; ya así tenemos una lista larguísima. ¿Qué significa eso en la política, en un político, en un presidente?

J. C.: yo que conozca de la historia colombiana, digamos hechos así en ese estilo que sea reiterativo y repetitivo, la verdad no conozco. Lo que sí es claro es que el país es como una gran empresa y entonces, pues, esto es una estructura de relaciones de niveles jerárquicos, de instrucciones, de costos; usted no se puede imaginar lo que le cuesta al país este tipo de actos.

Yo creo que también en eso, cuando uno habla de lucha contra la corrupción, de cuidar los recursos del Estado, pues eso también hace parte de esos conceptos que me parecen son fundamentales; esto es recursos públicos y todo lo que significan estas logísticas o estas promesas incumplidas de estar con los ciudadanos, pues eso la verdad me parece que no está bien, no es consecuente y además me preocupa su discurso en el sentido de que va y lo hacemos desde las regiones. Eso es un mal mensaje para el país, no hay ninguna presencia del presidente en las regiones, luego valdría la pena que cambiara el discurso.

Este evento se estaba realizando en el Coliseo Bicentenario. | Foto: Suministrada a SEMANA

V. D.: ¿cómo le avisaron?, ¿cuándo le avisaron? Porque vimos en los videos que la gente ya había llegado al lugar.

J. C.: pues es que desde esta mañana nos han estado cambiando permanentemente la agenda. Había un evento con el director nacional de la Policía con el general Salamanca en lo que tiene que ver con el nuevo enfoque de atención de los CAI en las ciudades, estábamos muy comprometidos porque usted sabe, Vicky, que el tema de seguridad no solo en Bucaramanga sino en las principales ciudades del país está absolutamente comprometida la democracia, diría yo. Y yo creo que en eso esperaba que realmente el presidente dé un mensaje claro de que estaba absolutamente comprometido con los ciudadanos y con la Policía Nacional y de ahí arrancamos mal. Esta mañana arrancamos con el pie izquierdo y terminó mal.

V. D.: ¿cuál fue la razón para que no fuera el presidente?

J. C.: no hay una razón clara que me hayan indicado de decir ‘oiga, es por esto y esto’. Empiezan a haber especulaciones, Vicky, y esto no se trata de especular, esto se trata de dar la cara y decir con absoluta franqueza sin ningún tipo de molestia; pero hay (que) hablar franco y claro y yo creo que así es como realmente se construyen agendas políticas y soluciones, sobre todo el tema son soluciones, Vicky.

Esto lo único que nos lleva es, y lo dije en mi trino, esto es un gobierno que va en caída libre y yo no veo que con este tipo de acciones lo vayamos a parar. Eso es lo que más me preocupa.

Es haciendo, no diciendo. Esta caída libre no hay quien la pare y empezó anoche. El presidente Gustavo Petro hoy deja plantada a Bucaramanga. ¿Así es el gran acuerdo nacional? pic.twitter.com/rB4iVS4ODG — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) July 21, 2023

J. C.: yo creo que hay mucha emoción de parte del presidente, mucha ilusión y yo creo que sí tenemos que ser más aterrizados en lo que está pasando. Yo escuché su intervención, ya conceptualmente es muy válido, pero, Vicky, no es diciendo, es haciendo y al país le falta hacer. Yo creo que el Gobierno debería coger el verbo, hacer como un mandato en todo el equipo de Gobierno y yo creo en eso podemos encontrar una línea distinta; pero así con mensajes, con discursos, el país va en caída libre.