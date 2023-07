“Presidente Petro, no deje la cultura en manos equivocadas”: líderes del sector cultural envían, de nuevo, dura carta denunciando crisis del sector

Los artistas en Colombia no aguantan más. A lo largo de un año, un numeroso grupo de líderes del sector, a través de varias cartas, le habían manifestado al presidente Gustavo Petro su informidad por la manera en que se está manejando la cultura en el país , una cartera que desde la salida de la ministra Patricia Ariza, sigue sin un ministro nombrado en propiedad. Hasta el momento, en interinidad, se encuentra Jorge Zorro.

En la carta, aseguran que no solo han esperado una respuesta “a las múltiples cartas que le mandamos, también la elección inmediata de un nuevo ministro que pueda cumplir con el Pacto Cultural que le prometimos a la ciudadanía” . Y agregan que esperan que esta decisión se tome “lo antes posible”.

En tono airado, los firmantes en la carta se preguntan “cómo pueden mantenerse en la dirección” de la entidad “personas que mienten sobre sus títulos o sus gestiones para poder dirigir una institución que no está a su altura. ¿Cómo puede permitir que ese atropello al campo de la cultura se mantenga?”, se lee en el documento.

“La mentira es el primer actor de corrupción”

Son enfáticos al decir que “la mentira es el primer acto de corrupción (...) La decencia no puede ser una palabra vacía; darle sentido y y dignidad a esta expresión, más que un propósito político, es una misión cultural”.

En los territorios, dice la carta, “se lanzan proyectos que no están bien formulados, se hacen promesas sin criterios claros y seguimientos efectivos y no se proponen espacios de participación vinculantes”. Y reiteran que los funcionarios, en cabeza del ministro (e) Zorro, “caprichosamente no dan ejemplo”.