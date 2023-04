“Se elimina la libre elección del asegurador”: las EPS sobre la reforma a la salud

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS cuya mayoría de la población es del régimen contributivo, publicó un nuevo análisis sobre la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno nacional en el Congreso.

Aunque el proyecto de ley sufrió varios cambios en la redacción de la ponencia para primer debate, Acemi hizo énfasis en que hay puntos que se mantienen iguales a la propuesta inicial que había sido radicada originalmente el 13 de febrero de este año.

Para empezar señalaron que, según el nuevo texto del proyecto de ley, se insiste en que el Ministerio de Salud tiene la intención de “eliminar el modelo de aseguramiento”, pues plantea que haya un pagador único dentro del sistema de salud. Ese rol, que hoy está asignado a las EPS, lo empezaría a desempeñar la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Esto, argumentó la asociación de EPS, implicaría que en la práctica desaparecerían esas entidades y los pacientes tendrían que inscribirse a Centros de Atención Primaria (CAP). En esa medida, advirtieron que se acabaría la posibilidad que tienen hoy los pacientes de escoger de forma autónoma el asegurador que garantizará el acceso a los servicios de salud.

“Al crear un monopolio estatal, se elimina la posibilidad de que los afiliados elijan su asegurador. La escogencia de un médico tratante o de un centro de servicios es una concepción limitada de este derecho”, detalló Acemi.

Vale decir, sin embargo, que el Gobierno nacional y la ministra de Salud, Carolina Corcho, han argumentado que las EPS no desaparecerán, sino que se convertirán en Entidades Gestoras de Salud y Vida, que seguirían teniendo algunas funciones de las EPS como la gestión del riesgo en salud y la articulación de redes prestadoras. Pero a las EPS esa idea no les ha sonado.

Las EPS pasarían a convertirse en entidades gestoras de salud y vida. - Foto: Gestarsalud

“La figura de Gestoras de Salud y Vida no soluciona un problema estructural: no hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad (incluido el bajo gasto de bolsillo) están seriamente comprometidos y habría un riesgo fiscal para la nación”, puntualizó Acemi.

Las EPS han considerado que esto se traducirá en la eliminación del aseguramiento, que a su vez implicaría que el riesgo financiero recaería en los pacientes. “Como ya no hay EPS, serán los hogares colombianos los que deban financiar cobros adicionales o inesperados”, advirtió Acemi en su análisis.

Las EPS señalaron que la reforma a la salud no haría más ágil la atención de los pacientes. - Foto: Secretaría de Salud - A.P.I.

La organización gremial también aseveró que el nuevo articulado sigue sin resolver los factores que causan la mayor cantidad de quejas planteadas por los pacientes que tienen que ver con la oportunidad en el acceso a los servicios de salud.

“Al fraccionar los niveles de atención, y sin un responsable de la gestión integral de riesgo en salud y financiero, es de esperarse que los dos problemas se agudicen”, indicó Acemi.

La polémica creación de los fondos regionales

Una de las propuestas de la reforma a la salud que más controversia ha generado es la creación de una serie de fondos regionales de la Adres. Como el plan es que esa entidad les gire directamente los recursos a las clínicas y los hospitales, el Gobierno ha señalado que debe haber unos fondos en las regiones que permitan que la plata se distribuya de forma equitativa en el territorio nacional.

Pero la idea ha recibido fuertes críticas, pues varios sectores temen que estos fondos sean permeados por las dinámicas políticas de cada región y esto a su vez repercuta en un incremento de la corrupción dentro del sector salud.

“La fragmentación financiera a través de distintos fondos y cuentas entorpece la gestión operativa y administrativa. No se especifica la participación de los diferentes Fondos en el total de recursos administrados, de forma tal que no se comprende cómo serán distribuidos. La naturaleza de fondos cuenta no cambia el planteamiento ni el riesgo de burocratización: el Fosyga era un fondo cuenta con más de 400 empleados”, señaló Acemi.

Así mismo, manifestó su preocupación sobre la idoneidad que tendría la Adres para asumir todas las funciones que le asignaría la reforma a la salud si resulta aprobada. Y señaló que esa entidad ha tenido problemas para desempeñar correctamente las funciones que tiene hoy.

Por último, la organización gremial explicó que tener un fondo limitado de recursos puede poner en riesgo a los pacientes, sobre todo los que tienen padecimientos de alto costo.

“La ponencia no elaboró un análisis riguroso e integral de los proyectos presentados para acumulación. Si bien se adicionan algunos artículos de otras iniciativas, no responde a un ejercicio conceptual de construir un articulado coherente, técnico y concertado”, concluyó Acemi.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se votará en primer debate la reforma a la salud. - Foto: ULT Representante Agmeth Escaf

El documento con el análisis de Acemi fue enviado este 10 de abril a los congresistas de las comisiones séptimas de la Cámara de Representantes y el Senado, que se encargan de los temas del sector salud.

Según ha trascendido, el partido del Gobierno, el Pacto Histórico, espera que el proyecto de ley quede aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el transcurso de esta semana.