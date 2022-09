“Se respetará la naturaleza de cada grupo armado”: Alto Comisionado para la Paz dio detalles de la “paz total”

Desde Medellín, el Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, entregó nuevos detalles sobre la propuesta de “paz total” del Gobierno. Reiteró que no solo se trata de dialogar y alcanzar acuerdos con los grupos armados que azotan al país, sino también de implementar acciones que permitan alcanzar una “justicia social y ambiental”.

Respecto a la forma en que el Gobierno abordará a los grupos armados, prevé que se realice tomando como base la justicia transicional, es decir, una metodología al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Lo clave es que exista rendición de cuentas a la sociedad y a las personas que han sido afectadas por las operaciones armadas; ese ese el centro de cualquier proyecto de ley, no la impunidad. No estamos hablando de impunidad o una serie de beneficios que no concuerdan con la Constitución y el derecho internacional”, aseguró.

Rueda dijo que la voluntad de paz de los diferentes grupos armados y un posible cese al fuego multilateral será verificada por agentes externos al Gobierno como la Iglesia Católica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De regreso con la búsqueda de la “justicia social y ambiental” para alcanzar la “paz total”, más allá de los acuerdos con los grupos armados, explicó que la propuesta es en sí misma “una modificación del ejercicio de Gobierno al servicio de transformar las condiciones que permiten que niños y jóvenes se involucren en la violencia. Es más que unas fórmulas jurídicas que llevan a una rendición de cuentas de quienes hoy están en armas”.

El Alto Comisionado para Paz también se refirió a los grupos armados que están considerando la iniciativa del Gobierno. Aclaró, sin embargo, que de momento el escenario es de aproximaciones y conversaciones. “Como todos saben, hay una arquitectura con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se está en cumplimiento de los protocolos. Están en el mismo ejercicio los no firmantes del acuerdo de paz, que se hacen llamar Estado Mayor Central de las Farc. Ha habido exploración con la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos armados que operan en ciudades como Medellín”, expuso.

Entre tanto, hizo una llamativa comparación al poner a los grupos armados a la par de animales como las serpientes. Esto, para señalar que cada actor violento tiene su propia naturaleza y antídoto para contrarrestarlo: “Se respetará la naturaleza de cada grupo armado. Todos son del reino animal, cada uno tiene un rol distinto en este ecosistema de la violencia”.

MinDefensa sobre la paz total

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo la presentación, este jueves, del plan de seguridad del Gobierno para alcanzar la paz total. El jefe de la cartera de Defensa dijo que se definió un componente con tres aspectos: acciones Militares, de Policía, y Judicial con la Fiscalía General de la Nación. Explicó que la nueva política busca defender la vida de las comunidades vulnerables y de defensores de derechos humanos.

“La paz total implicaría falta de actividad, no implica bajar la guardia, no somos ingenuos y la fuerza pública no ha recibido insinuaciones de bajar la guardia”, dijo el ministro.

Dentro de la nueva política de seguridad humana, explicó el ministro de Defensa que lo que se busca es disminuir los riesgos para la vida en las comunidades vulnerables, preservando la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. “Para hacer eso se requiere desarticular estructuras, incrementado los esfuerzos en inteligencia y atacando el lavado de activos”, añadió el ministro Velásquez.