Semana habló en exclusiva con una ex directora de Greenpeace, hoy Comisionada para la Acción Climática Internacional de Alemania ¿Qué le dice a Colombia?

Jennifer Morgan, la funcionaria alemana, antes activista durante muchos años desde Greenpeace, organización de la que fue directora, se encuentra en una gira por América Latina en donde espera establecer una alianza con países como Colombia y Chile, para fijar unos principios a seguir de manera conjunta en la región y en equipo con Alemania.

Desde SEMANA quisimos indagar su posición sobre la posición del gobierno colombiano, de no iniciar nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos, poniendo en posible riesgo la estabilidad energética.

Colombia y la posible interrupción de la exploración de hidrocarburos

Morgan compartió con SEMANA su posición respecto a la intención del gobierno colombiano, que se ha dejado ver a través de distintas declaraciones de altos funcionarios, de cesar la exploración de hidrocarburos y de la posibilidad de comprar gas a un país vecino como Venezuela.

“Lo que he entendido en estos dos días que he estado aquí y he oído claramente, es que la meta del gobierno colombiano es salir de los combustibles fósiles de una manera justa y paso a paso. Y que quieren cooperar con Alemania para ver como se puede lograr, de tal manera que también genere ingresos para el país, porque ellos tienen ingresos por la exportación de combustibles fósiles”, fue la respuesta de la vicecanciller.

Estas declaraciones de Morgan dejan claro dos puntos: uno, que, desde su posición, es importante considerar una salida de los combustibles fósiles en el país, pero también que ese camino implica la búsqueda de soluciones al problema que se le ha planteado al gobierno de parte de la oposición y es ¿Qué alternativa tendrá Colombia frente a los ingresos que no recibiría por la exportación de petróleo?

“La protección climática no es de izquierda ni de derecha”

SEMANA indagó con la vicecanciller la manera en que se podría interpretar que dos gobiernos de izquierda, como el de Andrés Manuel López Obrador en México y el de Gustavo Petro en Colombia, tengan posiciones tan disímiles respecto a la exploración de hidrocarburos.

Mientras que Petro es permanentemente cuestionado por sus posturas frente a la no realización de nuevos contratos de exploración, López Obrador ha tenido, desde el inicio de su gobierno en 2018, la intención de recuperar el poder petrolero del país y aprovechar al máximo los recursos de la exploración de los combustibles fósiles para enriquecer al país.

“La protección climática no es ni de izquierda ni de derecha, lo que pasa con la atmósfera es independiente de la política”. Dice Morgan y afirma que hay gobiernos que entienden los efectos del cambio climático y las oportunidades, entre esos Colombia y añade “Aquí no se trata de izquierda ni de derecha, sino de un entendimiento científico y de valor, si lo puedo decir de esa manera, es un debate social”.

Una diplomática activista

Jennifer Morgan, quien tiene nacionalidad alemana y estadounidense, ha vivido el desafío de pasar de las palabras a la acción, al ser antes activista y hoy funcionaria desde el gobierno alemán.

SEMANA le preguntó a Morgan sobre ese desafío de pasar del discurso a los hechos. “Yo siempre digo, yo soy una diplomática activista, es posible seguir siendo activista y estar en el gobierno, no lo veo como tan blanco y negro... como activista o como ONG, se puede decir todo lo que uno quiera decir, y no hay que crear compromisos, en cambio, si se está en el gobierno hay que tomar decisiones con otros actores... eso a veces es duro, por supuesto, pero eso es lo que significa actuar de manera responsable en un gobierno”.

Morgan habló de esperanza y compartió sus impresiones sobre una reunión previa que tuvo con la Vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, con quien discutió sobre un trabajo en conjunto entre Colombia y Alemania, para acordar una visión que se concretará en un memorando de entendimiento, dirigido a acciones específicas contra el cambio climático.

De acuerdo con la vicecanciller este jueves próximo inicia un proceso entre ambos gobiernos, para llegar al memorando de entendimiento.