Senadora del Pacto Histórico sufrió accidente en Santander: esto se sabe de su estado de salud

Se encontraba en el municipio de Málaga cuando sucedió el incidente.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 11:21 p. m.
Una senadora del Pacto Histórico sufrió un incidente con un vehículo de su esquema.
Durante la mañana de este sábado, se conoció que la senadora Sandra Yaneth Jaimes Cruz, perteneciente al Pacto Histórico, sufrió un accidente de tránsito mientras se movilizaba en uno de los vehículos asignados a su esquema en una de las carreteras del país.

El hecho sucedió exactamente en el municipio de Málaga, Santander. Las primeras informaciones detallan que la camioneta blanca de marca Toyota, en la que se movilizaba la congresista, presentó algunas fallas mecánicas.

-
De hecho, a través de las redes sociales se han difundido varias imágenes en donde se puede ver el automotor lleno de humo y rodeado de varias personas que se hicieron presentes en el lugar.

Lo que sucedió, según las primeras informaciones es que el vehículo presentó un sobrecalentamiento y una pérdida de frenos, que generó una gran preocupación en quienes se movilizaban en el automotor.

Contexto: Reapareció Gustavo Bolívar luego de que a Petro lo incluyeran en la lista Clinton: nostálgico mensaje

El equipo de la congresista, al evidenciar el humo en la parte del motor, decidió bajarla del automotor y utilizar el extintor. Tras los hechos, la senadora salió ilesa y otro carro fue enviado para garantizar la movilidad de Jaimes.

Comisión Sexta del Senado
Es importante recordar que la congresista se encontraba durante este sábado en un recorrido por varios municipios de la provincia de García Rovira, que es una zona con vías en mal estado y que están afectadas por lluvias en los últimos días, por lo que hay tramos con derrumbes, cierres temporales y tramos que tienen un difícil tránsito.

Contexto: Consulta del Pacto Histórico: Petro quiere llevar a 2 millones de personas a las urnas para elegir a su candidato presidencial. ¿Lo logrará?

Dicho recorrido se realiza en el marco de la consulta interna del movimiento Pacto Histórico que se encuentra programada para este domingo 26 de octubre. En esta, miles de electores saldrán a las urnas para elegir al candidato presidencial del petrismo.

En los tarjetones de votación aparece la imagen de Daniel Quintero, pero él ya no hace parte de los candidatos del partido.
Ninguna de las personas que acompañaban a la funcionaria resultaron heridas, pero si quedó evidencia del mal estado que presenta la infraestructura en esta parte del país.

