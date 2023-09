Siete mujeres, con secadores y cepillos en mano, espantaron a ladrones de una peluquería en Bogotá

Lo que no se esperaban los ladrones, es que las siete mujeres, con secadores y cepillos en mano, empezaran a defenderse, logrando espantar a los delincuentes. De hecho, en las imágenes se logra observar cuando una de las víctimas quiso arrebatarle el arma de fuego a uno de ellos.

“Yo los enfrenté y me le mandé a uno de ellos para quitarle el revolver y fue cuando el otro me empujó y me mandó contra el sillón”, dijo una de las mujeres al citado medio.