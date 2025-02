“Subjetividad” de la SIC ante Naturgas: la grave advertencia de la Procuraduría en informe de visita de inspección al gremio

“Me pidieron el celular y me indicaron que iban a obtener información sobre el mercado mayorista primario y secundario de gas natural y como presidenta debían hacer una extracción de mi celular. Manifesté mi preocupación porque en mi dispositivo hay información de menores de edad, mis hijos (...). Me respondieron que no se puede hacer extracción parcial, sino que debía hacerse una extracción total. Pregunté por la cadena de custodia, insistí en por qué no se podía extraer solo lo laboral. Suspendieron la diligencia de forma parcial y finalmente se accedió a extraer solo lo laboral. El ejercicio fue el siguiente: abrimos el chat y abrimos whatsapp por whatsapp, todos los whatsapp relacionados con mis funciones no solo aquellos relacionados con el objeto de la investigación y ellos me indicaron qué chats se debían extraer y cuáles no, chats como el del contralor general, el contralor distrital, el contralor delegado que no sé qué tienen que ver con el mercado mayorista del gas natural (..). En cada chat me pedían buscar las palabras gas y precios”.