Suscribirse

Nación

Temblor en Colombia y Venezuela: estos son los detalles del reciente sismo que sacudió a ambos países

El epicentro de este sismo fue en Venezuela, pero se sintió en gran parte de Colombia y en las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 1:14 a. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
Las autoridades de ambos países entregaron detalles de este fuerte temblor. | Foto: Adobe Stock

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió a buena parte del occidente de Venezuela y varias ciudades de Colombia en la tarde de este miércoles, 24 de septiembre, sin que se reportaran daños materiales o víctimas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera en una zona poco poblada del occidental estado de Zulia, Venezuela.

Contexto: Así se sintió el fuerte temblor en Colombia con epicentro en Venezuela de 6.1: “Dios mío”

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano ubicó el temblor de profundidad superficial y lo calificó como “evento sísmico internacional”, pues se sintió en gran parte de Colombia y en las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire.

La hora exacta del primer temblor fue a las 5:21 de la tarde, mientras que sobre las 5:33 de la tarde de este miércoles se registró una réplica con una magnitud de 4.7.

Temblor Colombia
Un temblor sacudió varias ciudades en Venezuela este miércoles, 24 de septiembre. | Foto: Adobe Stock

El sismo causó cierta alarma en ciudades venezolanas como Caracas, Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, donde ciudadanos se reportaron en las redes sociales.

En esas localidades, según testigos, se sintió con más fuerza y algunas personas asustadas salieron a las calles, pero no hubo reportes de organismos oficiales sobre daños materiales importantes.

Un usuario en la red social de X dio a conocer un video de cómo quedó un supermercado en la población de Mene Grande, Venezuela, tras el movimiento telúrico, donde se observan varios productos en el piso.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia dio a conocer que desde la Sala de Crisis Nacional se hace un barrido con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo - CMGRD para verificar afectaciones.

“De acuerdo con la Autoridad Marítima Colombiana, no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia tras sismo de magnitud 6.1 en Venezuela”, detalló la UNGRD en su cuenta personal de X.

Algunos ciudadanos en Colombia reportaron haber sentido el fuerte sismo en Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Santa Marta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. De esto trata el referendo que podría cambiar la historia de Ecuador: se decidirá en las urnas

2. Alina Lozano fue agredida por una trabajadora al solicitar el cambio de un producto; la empresa involucrada se pronunció

3. Toronto Blue Jays y Boston Red Sox encienden la batalla por un lugar en los playoffs

4. ¿Habría posible incremento de los sismos en Colombia? Esto dice el Servicio Geológico

5. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 25 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaTemblor hoyVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.