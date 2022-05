Terror en Bogotá: Los testimonios de las torturas en la “casa de los masajes”

Una investigación por el asesinato de un hombre en el centro de Bogotá, a quién apuñalaron 161 veces y su cuerpo arrojado entre la basura, terminó en una aterradora historia que puso al descubierto la llamada “casa de los masajes”, un centro de torturas y asesinato que está ubicada a solo unas cuadras de la Alcaldía Mayor de la capital.

El hombre asesinado fue identificado como Luis Ángel Rodríguez, de 45 años de edad y que según las declaraciones que obtuvo la Fiscalía terminó en la “casa de los masajes”, por razones aún sin establecer. Lo que es claro para los investigadores es que fue torturado, apuñalado y su cuerpo llevado en una carreta hasta un botadero de basura.

El estudio de necropsia no logró determinar el momento de la muerte, pero sí la causa: hemorragia masiva. En otras palabras, don Luis fue apuñalado de forma brutal y murió desangrado, se trata de establecer si en la “casa de los masajes”, en la carreta donde transportaron su cuerpo o en la basura donde lo arrojaron.

“En el área uno: cráneo y cara, hay un total de 34 lesiones; en el área dos, del cuello, un total de 32 lesiones; en el tórax un total de 29 heridas… Miembro superior derecho 13 lesiones con heridas de defensa en la mano y miembro superior izquierdo, un total 11 lesiones con siete heridas de defensa en la mano”, explicó el fiscal del caso

La llamada “casa de los masajes” está ubicada en el sector del barrio San Bernardo, justo a un reconocido colegio en el centro de Bogotá. El escenario de torturas que descubrió la Fiscalía y sobre el que pesan al menos seis reportes criminales anteriores que detallan casos de lesiones personales y amenazas. La casa está en la mitad de un triángulo de autoridades: la Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitana y un batallón del Ejército.

La investigación es clara, muestra el punto exacto donde se ubica la casa y cómo se realizan las torturas en este lugar, donde habría vendettas de narcos. - Foto: cesar flechas

Los testigos que tiene la Fiscalía dejaron en claro la participación de dos personas, por lo menos en el transporte del cuerpo hasta el sitio donde fue abandonado. Fueron esos testigos los que advirtieron de qué forma funciona la “casa de los masajes”, el temor entre la comunidad y quiénes serían los responsables de controlar el sector.

“Informa que en el sector hay una casa que le dicen la casa de los masajes, una casa verde con puertas cafés que funciona como paga diario. Allí entran y salen integrantes de una banda que se hace llamar Los Seguros. Los habitantes del sector le tienen miedo a esa casa por lo que les pueda suceder ya que se escucha cómo golpean a sus víctimas”, dijo el fiscal del caso.

SEMANA obtuvo declaraciones de personas que incluso estuvieron algunas noches en la “casa de los masajes”, pues este centro de terror funcionaba como paga diario, improvisado hotel donde cobran desde 5.000 pesos por una noche de alojamiento. Esos testigos aseguraron a la Fiscalía que escuchaban gritos de personas en las habitaciones contiguas.

“Yo he estado en mi pieza y he escuchado gritos extraños, como si en algún momento le pegaran a la gente, me ha tocado quedarme callado… En esa casa no se puede ni hablar ni preguntar ni chismosear, porque lo van matando”, advierte un testigo que entregó su declaración a la Fiscalía.

La investigación está en curso y los detalles ahora son de dominio público, lo que resulta paradójico es que la casa no tiene signos o evidencia de alguna intervención de las autoridades. Los testigos dicen que funciona como paga diario y que el tráfico de estupefacientes en la zona sigue de forma libre.