“Todos tenemos que rechazar la compra de votos”: Alejandro Gaviria sobre polémico trino de Petro

Desde el sector de El Country, en el norte de Bogotá, Alejandro Gaviria, uno de los aspirantes a la presidencia de Colombia, se despachó contra la compra de votos en Colombia y la corrupción.

“Todos, todos, tenemos que rechazar la compra de votos. Rechazarla enfáticamente, es la única postura que debemos tener, no solo los candidatos presidenciales sino todos”, dijo Gaviria luego de que SEMANA le preguntara por esta polémica.

Por todas las redes que tengan disponibles pidanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto.



Es la hora del Cambio.



RT a este mensaje. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2022

Gustavo Petro, que regresó este sábado de Chile luego de la posesión de Gabriel Boric, volvió a manifestar en las distintas redes sociales su temor por la eventual compra de votos y que su movimiento político no tenga los sufragios esperados en las elecciones legislativas.

Mediante un mensaje publicado en Twitter, el líder de la Colombia Humana les sugirió nuevamente a los ciudadanos que reciban el dinero que les ofrezcan por su voto. Sin embargo, puntualizó que la idea es que les hagan ‘conejo’ a los compradores y elijan al Pacto Histórico.

“Por todas las redes sociales que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio”, puntualizó el precandidato, que recibió varias críticas por parte de los internautas.

“Los jóvenes están esperando la democracia, Colombia pide un cambio. A quienes votan por primera vez, que lo hagan, que lo hagan a conciencia. Eso es una buena forma también de transformar la democracia”, dijo Gaviria.

Otra persona que se sumó a las críticas en redes fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió no recibir plata. “No, no reciban dinero por su voto”.

El mensaje ha generado tanta polémica que incluso desde el Gobierno nacional le respondieron a Petro. La jefe de gabinete, María Paula Correa, lo cuestionó. “La filosofía de este candidato: si te ofrecen comprar tu voto, no denuncies, sé cómplice y vota por mí”, señaló la alta funcionaria.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, también le respondió al candidato y le pidió denunciar esos hechos y no apoyarlos. “El mensaje de un candidato presidencial debería ser pedirles a los ciudadanos que no se presten para la compra de votos, en vez de motivarlos. A que denuncien, no a cometer un delito electoral. Liderar es hacer lo correcto, lo legal. ¡Inclusive cuando significa menos votos!”, afirmó Palacios.

La defensa de Bolívar

Tras el escándalo que se generó, Gustavo Bolívar, fiel amigo de Petro y senador de su casa política, salió en su defensa con un curioso hashtag.

“CÍNICOS. Los compradores de votos indignados porque le pedimos a la gente que reciba la plata y no vote por ellos. Es plata que le han robado a la gente. Es en sí, una devolución. Les están envolviendo una ínfima parte de lo que les han robado. #AgárraleLaPlataAlCorrupto Es tuya!”.