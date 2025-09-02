Tragedia en Colombia: terrible accidente deja cinco muertos después de que camión se quedara sin frenos en Huila

Una verdadera tragedia se presentó en las últimas horas en el departamento del Huila, donde un camión se habría quedado sin frenos embistiendo a varias personas y matando por lo menos a cinco de ellas.

Todo ocurrió en la vía que conecta a los municipios de Pitalito y Garzón, específicamente a la altura del tramo comprendido entre Altamira y la capital opita.

De acuerdo con las primeras informaciones, además de las víctimas fatales, otras ocho personas resultaron heridas. Además, en el siniestro resultaron involucrados un camión, un tractocamión, un autobús y tres motocicletas.

Al parecer, todo inició después de que el conductor de una moto colisionara contra otro vehículo en medio de la vía. Ante la emergencia, varias personas se acercaron a socorrerlo rápidamente y fue ahí donde todo ocurrió.

En cuestión de segundos, el camión apareció a toda velocidad y arrolló a varios de los que ayudaban en el primer accidente, por lo que la tragedia fue mucho mayor. Todo indica que el vehículo se quedó sin frenos y por esto el conductor no logró detenerlo.

“En este siniestro vial se reportan cinco personas fallecidas y ocho lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales de municipios cercanos", dijo el capitán José Enrique Botello, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Huila.

“En el lugar se adelantan las diligencias de criminalística para el levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente sobre las causas de la accidentalidad”, agregó.

A través de redes sociales, precisamente en X, se conocieron algunos videos e imágenes que muestran la magnitud de la tragedia, así como las labores de las autoridades al atender la emergencia.

Dentro de las víctimas fatales se encuentra un hombre identificado como Alexander Álvarez Tapia, de 53 años, quien trabajaba como ayudante en uno de los vehículos que resultó involucrado en el hecho.

De igual manera, se conoció que entre los muertos hay un líder de Huila y un exalcalde del municipio de Guadalupe. Se espera que la identidad de las demás víctimas se conozcan en las próximas horas.