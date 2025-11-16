Suscribirse

Nación

Tras revelaciones de SEMANA, el presidente Petro salió en defensa de su hijo y su campaña

El primer mandatario reveló pruebas del expediente contra su hijo, pero olvidó chats, audios y declaraciones.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 8:59 p. m.
De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro habría sido el encargado de recaudar dinero del narcotráfico para la campaña Petro Presidente.
De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro habría sido el encargado de recaudar dinero del narcotráfico para la campaña Petro Presidente. | Foto: SEMANA

El expediente en contra de Nicolás Petro es abultado. Hay informes técnicos, documentos, soportes, chats, audios y declaraciones, un caudal probatorio que incluye la voz, las reflexiones y las confesiones del hijo del presidente Gustavo Petro.

Entre las evidencias está el interrogatorio y la entrevista de Nicolás Petro con SEMANA, donde reconoció las reuniones con el extraditado narcotraficante Samuel Santander Lopesierra y los aportes que habría hecho a la campaña Petro Presidente 2022.

SEMANA reveló detalles del expediente y las pruebas de los aportes del condenado exnarco a la campaña y que se quedaron a la mitad de camino, en el closet del hijo del presidente Gustavo Petro. Justamente es el primer mandatario quien este domingo le salió al paso a la revelación del expediente.

Entre las pruebas están las conversaciones de Day Vásquez con Mónica Lopesierra, la hija del extraditado narco, donde advierten los aportes a la campaña Petro Presidente 2022 y el supuesto afán de Nicolás Petro por obtener el dinero de Lopesierra.

“¿Por qué la revista SEMANA dijo que dineros de este señor Lopesierra habían entrado en mi campaña, cuando todas las pruebas dicen lo contrario? Busca que su mentira sea prueba en EE. UU., eso se llama traición a la patria y sedición”, dijo el presidente Petro.

Contexto: Nicolás Petro y la lista Clinton: chats, audios y cheques demostrarían que hubo plata del narcotráfico en sus cuentas

La publicación del presidente Petro en sus redes sociales la acompañó de un video de Lopesierra en una diligencia de interrogatorio con la Fiscalía, en la que negó conocer o darle dinero a Nicolás Petro. Obviamente, no podría ser de otra forma, reconocer la entrega de aportes es básicamente admitir el ingreso de dinero de origen dudoso a la campaña.

Day Vásquez: No joda, es que lo que a mí me da temor es que tu papá se vaya a enredar no sé en qué vainas por estar dándole plata a ellos, porque ya bastante dio para la campaña.

Lopesierra. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API
  • Kiki: Sí están y están buscando más, mi papá dijo que los iba a ayudar. 
  • Day: ¿Pero para qué están buscando más?
  • Kiki:  No sé por qué le pidieron, pero le pidieron Day.
  • Day: Por qué no está en campaña. No están haciendo nada. En campaña vaya y venga y que tu papá.
  • Kiki: Para algo de Máximo, que para algo de Máximo, unas cosas que necesitan. 
  • Day: Que tu papá aportó y la vaina.
  • Kiki: Que pidieron una cabaña y pidieron varias cosas.
  • Day: Imagínate ¿para qué será eso?
Así fue el &quot;acuerdo corrupto&quot; de Nicolás Petro, según la Fiscalía | Semana noticias

La defensa de Nicolás Petro también publicó el video de Santander Lopesierra con la declaración, pruebas incluidas en el expediente, pero no publican las conversaciones con el relato de aportes y cruce de cuentas, con el exnarco como benefactor.

LEER MENOS

