Urgente | La JEP cita a declarar al general (r) Mauricio Santoyo, antiguo hombre de confianza de Álvaro Uribe

En marzo de 2020, la JEP asumió la competencia para conocer el proceso penal que se adelantaba en la Fiscalía contra Santoyo por estos hechos y, aunque el oficial retirado no ha mostrado interés en comparecer ante la jurisdicción de paz, la competencia prevalente de esta no le da opción distinta pues por tratarse de un expolicía, su comparecencia no es voluntaria, sino forzosa. Solo los terceros civiles o agentes del Estado no combatientes pueden decidir si prefieren seguir en la justicia ordinaria o pasar a la JEP.