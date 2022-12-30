Video: bus del SITP, que iba en contravía, se pasó un ‘pare’ y provocó la muerte de un motociclista que lo chocó de frente

En redes sociales circula un video de un accidente entre un bus del SITP y un motociclista que perdió la vida debido a la crudeza del impacto; según se ve en las imágenes, el automotor circulaba a una velocidad considerable y en contravía, lo que habría causado el despiste del motero que no pudo evitar el choque.

En la información compartida en redes sociales, indican que el accidente ocurrió en el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá; allí, en el cruce de dos calles, el bus que circulaba en sentido contrario al permitido en esa vía, tampoco se detuvo en la intersección.

El motociclista chocó de frente contra la parte lateral del bus y de inmediato cayó al piso; se ve que queda inmóvil junto a su moto y que al lugar acuden otros moteros que, ante lo impactante de la escena, solo pueden observar al hombre muerto en la vía.

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Aunque en las imágenes del video el bus continúa con su marcha, se desconoce si se detuvo y si se identificó al conductor que iba manejando el vehículo de servicio público.

Los comentarios de los usuarios en Twitter señalan al conductor del SITP como el responsable; sin embargo, también cuestionan la forma de conducir del motociclista, pues aseguran que ambos debieron haber hecho el ‘pare’ en la intersección.

“Bueno, lógicamente la culpa es del bus que iba en contravia y aparte de todo no hizo el pare, perooooo el de la moto también debió de parar, es una intersección, por lo tanto, ambos deben de realizar el debido pare, manejo moto y no nos podemos confiar de que llevamos la vía” [sic], fue el comentario de la usuaria identificada como Cami Cuesta.

En otro comentario señalan que si la moto circulara a la velocidad indicada hubiese tenido tiempo de frenar y evitar el mortal choque. “El bus tuvo la culpa 100%, pero si la moto respetara los límites de velocidad en las intersecciones, que es de 30 km/h, hubiera tenido el tiempo de frenar”, señaló el usuario identificado como Aleksandr.

En las noches, plan tapa huecos está interviniendo las calles de Bogotá

Una de las quejas constantes de los conductores bogotanos es el mal estado de la malla vial en la ciudad. La gran cantidad de huecos en todas las localidades hace padecer a los dueños de carros y motocicletas por los accidentes que sufren a diario y por los daños que el deterioro de las vías causa a sus vehículos.

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Para hacerle frente a la inconformidad de los ciudadanos, las autoridades de la ciudad han diseñado un plan que les ha permitido atender estas quejas e intervenir las vías capitalinas con el fin de disminuir la accidentalidad y la mortalidad y mejorar la movilidad en la capital.

Según la Alcaldía, bajo el marco del Plan Intensivo de Mantenimiento Malla Vial en Bogotá, se ha logrado la intervención de 210 calles en 14 localidades de la ciudad. Los trabajos pretenden atender 522 vías con trabajos de señalización y el arreglo de 255 kilómetros.

Los trabajos no solo contemplan las vías de la ciudad. Dentro de los trabajos que se adelantan también está la intervención de ciclorrutas y de espacio público.

“Con estas intervenciones, las cuales venimos haciendo de día y de noche, estamos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, más importante, mejoramos la seguridad vial de todos los actores viales al contar con una malla vial en buen estado y una señalización y demarcación. Mientras muchos bogotanos disfrutan de la época de fin de año, acá seguimos trabajando por la ciudad”, señaló el alcalde encargado de Bogotá, Felipe Jiménez.

Las localidades donde se han realizado estos trabajos son Usme, San Cristóbal, Bosa, Usaquén, Los Mártires, Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda, Antonio Nariño, Chapinero, Engativá, Teusaquillo, Santa Fe y Suba.

Así mismo, las autoridades distritales indicaron que los trabajos se vienen desarrollando, en gran medida, durante la noche, con el fin de no entorpecer la movilidad durante las horas del día.

La carrera Séptima, desde la calle 183 hasta la calle 32, y en la calle 170 el costado norte, desde la Autopista Norte hasta la Avenida Boyacá (sentido oriente occidente) ya han sido intervenidas en diferentes tramos; mientras que en las próximas semanas se atenderán la avenida Circunvalar, desde la calle 39 hasta la calle Sexta, y la carrera Quinta, hasta la calle 26.