Video de masiva rumba callejera en un barrio de Cali causa polémica

El pasado fin de semana circularon varios videos en redes sociales en los que se puede observar a varias personas en un barrio del norte de Cali en medio de lo que parece ser una fiesta en plena vía pública. Pese a que los vecinos del lugar se quejaron por el ruido y la invasión al espacio público, la Secretaría de Inspección y Vigilancia informó que estas fiestas están autorizadas, pues son una expresión social y cultural.

La decisión ha generado molestias y rechazo por parte de la comunidad, ya que aseguran que al aprobar este tipo de fiestas se evidencia una clara representación de la falta de autoridad por parte de las instituciones.

Cabe mencionar que, en medio de una entrevista con la emisora Blu Radio, el subsecretario de inspección, vigilancia y control de esa ciudad, Jimmy Dranguet, enfatizó en que las fiestas serán permitidas, pero para ello se buscará un espacio que no perjudique a los habitantes del sector.

“La idea es organizar esa expresión voluntaria que hacen los ciudadanos en el espacio público, que no obstruyan el paso, no generen problemas de convivencia; no afecten la tranquilidad de los vecinos y no generen problemas. Tienen derecho de divertirse, pero de manera sana y organizada”, declaró Dranguet. Y agregó que: “Queremos que Cali sea la capital de la salsa y la capital de expresiones espontáneas en el espacio público”.

El subsecretario aseguró que ya se esta conversando con los dueños de bares y discotecas de la zona para establecer los permisos necesarios. Dranguet aprovechó para aclarar que, hasta ahora, no ha habido ningún tipo de alteraciones de orden público, como hurtos o problemas de seguridad. “Ya estamos en conversaciones con los establecimientos de comercio que están alrededor de este espacio y lo que queremos es darle algunos consejos y requisitos para poder ejercer la actividad”, dijo el funcionario.

En video quedó registrada una masiva rumba callejera en el centro de Cali. Desde la Secretaría de Inspección y Vigilancia se informó que estas fiestas serán autorizadas, pues son una expresión social y cultural. Esta decisión ha generado diversas reacciones. pic.twitter.com/NuNry3FMue — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 2, 2022

“Las personas han encontrado en ese lugar un espacio para hacer una rumba, hasta ahora no hemos tenido denuncias de hurtos o problemas de seguridad y podemos decir que, por ahora, está sana. Por eso queremos organizarla y no acabarla”, concluyó.

A la comunidad se le suman algunos políticos que han expresado su preocupación y rechazo ante esta medida pues argumentan que con este tipo de permiso se esta promoviendo el desorden público. El concejal Roberto Rodríguez, dijo: “Empezaron grupos de 15 y 20 personas a escuchar música en el andén y esto fue creciendo a unos puntos ya desmedidos, ahora se reúnen hasta 600. La vías públicas son para la circulación de los automotores, los andenes para los peatones y no podemos permitir que esto siga cogiendo carrera”.

Por otra parte, el presidente de @AsobaresValle expresó su preocupación en una entrevista a la Radio Nacional de Colombia. “Vemos con preocupación que se vayan a normalizar estas situaciones que se van a ver en cada barrio de la cuidad y que no haya ningún tipo de control de ruido”.