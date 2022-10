‘Yo lo hice, yo maté a ese muchacho’“: Fiscalía revela comprometedor audio de quien sería el asesino de Juan Esteban Alzate

El asesinato de Juan Esteban Alzate en un bus de TransMilenio por cuenta de un acto de intolerancia tiene consternado al país.

Ahora se conoció un audio que presentó la Fiscalía General de la Nación y en él, el presunto asesino, identificado como Gustavo Adolfo Agamez, alias Costeño, habría confesado que sí le quitó la vida al joven. “Yo lo hice, yo maté a ese muchacho. Perdón, papá”, se puede escuchar en la grabación del ente acusador.

También en las pruebas de audio que presentó la Fiscalía en contra del Costeño, hay una grabación en la que se escucha al presunto asesino hacer una llamada a su pareja y asegurarle que iba a cambiar su aspecto físico para que no lo reconocieran en la calle, ya que su fotografía estaba circulando a nivel nacional, gracias a los videos que lograron captar las cámaras de seguridad tras el cruel acto.

A pesar de que el hecho ocurrió en Bogotá, el presunto asesino ya se encontraba al otro lado del país, específicamente en Montería, en el departamento de Córdoba, de donde es oriundo, quizás escapando de las autoridades, pero no lo logró y allí fue capturado.

SEMANA pudo establecer que este hombre formó parte del Batallón de Alta Montaña n.° 5 General Urbano Castellanos Castillo y se retiró por el tiempo cumplido en el servicio.

El próximo martes 18 de octubre, a las 7:30 a. m., un juez de garantías definirá si recae medida de aseguramiento en prisión contra el sospechoso. El abogado de quien habría perpetrado el asesinato, a pesar de las pruebas presentadas, argumentó que su defendido no “tenía la intención de matarlo”.

Desde el primer momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades no han perdido un solo minuto para agilizar las investigaciones. Han estado analizando cada movimiento de las cámaras de seguridad aledañas a la estación de CDS Carrera 32, lugar donde ocurrió el crimen, para lograr establecer cuál fue el recorrido que hizo el agresor.

En primera medida, con información de los testigos del hecho, se logró determinar que en total fueron cuatro personas, tres hombres y una mujer, los que habrían increpado al joven Juan Esteban al interior del bus de TransMilenio, pero solo una de ellas, un hombre, fue el que sacó el arma blanca para apuñalarlo en el pecho.

La mamá de Juan Esteban relató los hechos

El asesinato de Juan Esteban ocurrió entre la estación de Ricaurte y la estación CDS Carrera 32. “El problema empezó porque él estaba con el novio, mi hijo es gay, pero el hecho de que sea gay no daba para que me lo mataran de esta manera, porque él era una persona común y corriente, desde los ocho años él ya tenía definida su orientación sexual”, le dijo Mayerli Ceballos en su momento a SEMANA.

De acuerdo con la madre, “todo inició en la estación de Ricaurte cuando mi hijo le pisó la chancla a un venezolano, y esta persona le dijo que tenía que arrodillarse y pedirle perdón, a lo que mi hijo se negó, y empezó a encararlo, y de un momento a otro sacó la navaja y me lo mató con dos puñaladas en el pecho”.

Con la voz entrecortada recuerda cómo fueron los angustiantes momentos cuando se enteró de que su hijo se debatía entre la vida y la muerte. “A mí el novio me llamó desesperado, llorando, y me dijo señora Mayerli a Esteban me lo apuñalaron acá en el TransMilenio”. Desde ese momento, a la madre del menor se le empezó a desmoronar el mundo en mil pedazos.