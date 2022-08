“Youtuber de alma de cerdo”: Andrés Escobar a Beto Coral

La pelea que se hizo viral entre Andrés Escobar y seguidores del Pacto Histórico sigue siendo noticia tras la publicación de videos que muestran cómo inició la agresión. Las imágenes fueron reveladas por Beto Coral, quien se muestra en Twitter como activista, y quien publicó los videos que muestran que la pelea de Escobar inició dentro de una licorera.

A través de un video, Escobar, antes de responder a lo que se ve en las imágenes, lanzó fuertes calificativos contra Coral.

“Hago este video, ya que un youtuber de corazón negro, de alma de cerdo, que está asilado en Miami (EE.UU), el ladrón de Ibagué, estafador de mujeres humildes y experto en matoneo que llevó al suicidio al joven Felipe Pasos y que siempre lo va a llevar en la conciencia, una vez más como un vil y bajo oportunista usa unos videos para entre comillas desmentirme”, señaló Escobar.

Agregó que “coloca dos o tres fragmentos de lo que exclusivamente le sirve para buscar protagonismo en las redes, porque de eso viven, y qué tristeza de verdad ser un criminal de redes sociales de profesión como usted, Coral”.

Sobre los videos expuestos en redes por Coral, explicó que, “en el momento previo a los hechos, fui a mis oficinas y bajé a saludar a un cliente, el del negocio de la licorera, a quien le estamos administrando sus redes sociales y sus canales de domicilios y además, no me tomé un trago en lo absoluto y la misma Policía lo verificó”.

Respecto a las imágenes que muestran cómo inició la agresión dentro del establecimiento público, dijo, “unos (videos) muestran cómo estoy hablando con mi cliente, y los tipos que ya me habían flechado, que ya me estaban rayando, entran envalentonados a la licorera y uno de ellos me dice paraco hijueputa deberías estar en la cárcel, a lo que yo lo encaro y le digo que qué le pasa sin tocarlo; él olía a marihuana y alcohol, este agresor decide empujarme y yo respondo con una patada”.

En la respuesta de Escobar a Coral añade que “mi cliente, que afortunadamente me auxilió en ese momento, también protegiendo su patrimonio, los empuja hacia afuera del establecimiento porque querían agredirme adentro del lugar, lleno de botellas de alcohol, de vidrio, lo cual era muy peligroso; imagínese que el ataque lo hubieran hecho adentro quebrando botellas, ya no hubiera sido una agresión sino un intento de homicidio”.

A reglón seguido añade Escobar sobre lo sucedido que, “pido que llamen a la Policía a la gente que estaba afuera, al vigilante del centro comercial, porque es que estos atacantes me estaban insultando diciendo cosas del Pacto Histórico, como lo mencioné anteriormente”.

Es de recordar que la golpiza en la que se vio involucrado Escobar se hizo viral, por los hechos ocurridos en la ciudad de Cali, en donde se observa a cuatro sujetos en una pelea callejera.

En medio de la bochornosa escena, Escobar termina tendido en el piso debido a los fuertes golpes que intercambió con uno de los sujetos. La escena se presenta ante la mirada de decenas de ciudadanos, que prefirieron mantenerse alejados de la pelea, pero que la documentaron a través de sus celulares.

“Quieren hacer ver esto como si fuera una riña de borrachos, o que fue a las afueras de alguna discoteca. Quiero aclarar que fue una situación muy violenta, agresiva y sobre todo desigual porque me atacaron a gavilla sin razón alguna. El lugar donde me atacaron es el predio donde se encuentran mis oficinas en el barrio Ciudad Jardín. Justo afuera”, relató Escobar en el programa Vicky en SEMANA.

Añadió que, “hasta que los tipos se me acercan, me tiran una bolsa con unas latas de cerveza vacías. Varios testigos y corroborando cámaras, me comentan que los tipos me estaban esperando desde alrededor de las tres de la tarde. Estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, no sé si algún tipo de droga y cuando me vieron me abordaron, fueron a insultarme, a empujarme, y ahí es donde sucede toda esta situación violenta”.