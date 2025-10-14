Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, tiene un hijo de 33 años, según lo confirma un fallo judicial

Este martes, 14 de octubre, se conoció un fallo del Juzgado Primero de Familia de Bogotá que ordenó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, darle su apellido a un hombre de 33 años de edad, que es su hijo, pero que no había sido reconocido.

En el documento que se conoció, y que es firmado por la juez Nelcy Celis, se lee: “Ordenar que Steven Castellanos Ramos sea filiado y nombrado como Steven Char Ramos. Por lo tanto, se insta a la notaría 40 de esta ciudad o la que corresponda, para que proceda de conformidad inscribiendo la presente sentencia, acto que deberá realizar en el correspondiente registro civil de nacimiento con la sola copia auténtica de la presente sentencia, la que se expedirá a cargo de los interesados, con las constancias del caso”.

Se conoció que el joven, que ahora lleva por nombre Steven Char Ramos, nació en la ciudad de Bogotá, el 17 de junio de 1992, y su mamá es Diana Magali Ramos Saavedra, quien era, en ese entonces, una estudiante de ingeniería de una universidad en la capital del país. En ese orden de ideas, el alcalde tuvo a su primer hijo a los 26 años de edad.

Ante estos hechos, Alejandro Char, emitió un comunicado en el que aseguraba que reconocía la paternidad de Steven Char Ramos.

“Con respecto a la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá, sobre el caso de Steven Castellanos Ramos, informo a la opinión pública que, a través de memorial de fecha 20 de agosto de 2025, solicité reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, se lee.