Alcalde Char anuncia que abren licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, publicó por medio su cuenta en la red social X, que ya se encuentra habilitada la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano. Con una inversión de $180 mil millones de la platica de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario de otro nivel”, dijo el mandatario.

Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano.



Con una inversión de $180 mil millones de la platica de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario… pic.twitter.com/mDPh6cloBp — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 9, 2025

Incluso, el mandatario de los barranquilleros, por medio de la misma red social, había adelantado algunos detalles de esta ampliación.

“Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial”, dijo unas semanas atrás.

¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel!



Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial.… pic.twitter.com/kN1J5rKUoj — Alejandro Char (@AlejandroChar) September 20, 2025

Por su parte, Ana María Aljure, gerente de Ciudad, compartió la publicación de Alejandro Char dejando un mensaje frente a esta licitación.

“La @alcaldiabquilla abre licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano: una inversión histórica que convertirá nuestro ícono deportivo en un escenario moderno, seguro y con capacidad para más de 60 mil espectadores. El ‘Metro’ seguirá siendo orgullo barranquillero y símbolo de una ciudad que vibra con el deporte y crece a otro nivel", dijo la funcionaria.