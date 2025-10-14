Caos en la UniAtlántico: prenden fuego y causan destrozos por elecciones del nuevo rector

Momentos de tensión y caos se vivieron este martes, 14 de octubre, en el interior de la Universidad del Atlántico, en la sede situada en el municipio de Puerto Colombia, cuando un grupo de personas ingresaron a varias oficinas y causaron destrozos, incluso, prendieron fuego de varios pendones de los candidatos a rectores de esa institución.

Los estudiantes y todo el personal tuvo que evacuar la sede con el fin de evitar terminar afectados con estos hechos de vandalismo. En una de las paredes se vio un mensaje que decía: “No más Leyton”.

Y es que Leyton Barrios, es el ‘ungido’ de la casa Char para ocupar este importante puesto, pero ha causado varias polémicas por una supuesta falta requisitos, entre otros puntos.

Tras estos hechos, la Universidad del Atlántico, emitió un comunicado en el que rechazaba estas actuaciones vandálicas.

“Frente a las situaciones de alteración del orden público que se presentaron el martes 14 de octubre en la sede Norte, la Universidad del Atlántico se permite informar que el equipo de vigilancia institucional, junto con el Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales, activó de manera inmediata los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes de la institución”, dijeron.

Al mismo tiempo, señalaron que es necesario que la comunidad estudiantil mantenga la calma en medio de este proceso para escoger al nuevo rector que iría del periodo 2025-2029.

“La Universidad reitera su compromiso con la transparencia, la participación y el respeto, principios fundamentales para el fortalecimiento de la democracia universitaria. Asimismo, invita a todos los miembros de la comunidad a mantener el diálogo como vía legítima para la construcción de consensos y la convivencia pacífica dentro del campus”, detallaron.